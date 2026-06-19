به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آغاز مجدد فعالیت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سیرالئون پس از حدود هفت سال وقفه، با استقبال گسترده رسانههای مکتوب، پایگاههای خبری و شبکههای اجتماعی این کشور همراه شد و به یکی از موضوعات مهم رسانهای روزهای اخیر در فریتاون تبدیل گردید.
چندین روزنامه و رسانه مطرح سیرالئون از جمله روزنامههای «استاندارد تایمز»، «ایندیجنز»، «فریتاون دیلی» و «سالون تایمز» با انتشار گزارشها و تحلیلهای ویژه، از بازگشایی مجدد رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به عنوان آغاز فصل جدیدی از همکاریهای فرهنگی، علمی و مردمی میان دو کشور یاد کردند.
روزنامه استاندارد تایمز در صفحه نخست خود با انتشار تصویر دکتر عابدین سیاحت اسفندیاری، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تیتر «ایران جبهه فرهنگی خود را در سیرالئون پس از غیبتی طولانی بازگشایی کرد» را برگزید و به نقش تعاملات علمی، گفتوگوی تمدنها و همکاریهای فرهنگی در توسعه روابط دو ملت اشاره نمود.
همچنین روزنامه ایندیجنز با انتشار گزارشی تفصیلی، بازگشایی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را «آغاز عصر جدید همکاریهای دوجانبه» توصیف کرد و بر ظرفیتهای همکاری در حوزه آموزش، فرهنگ، هنر و فعالیتهای بشردوستانه تأکید نمود.
روزنامه فریتاون دیلی نیز ضمن پوشش این رویداد، از نقش تاریخی مراکز آموزشی و فرهنگی وابسته به جمهوری اسلامی ایران در تربیت و توانمندسازی جوانان سیرالئونی یاد کرد و از سرگیری فعالیتهای رایزنی فرهنگی را اقدامی مؤثر در توسعه روابط فرهنگی دو کشور دانست.
علاوه بر رسانههای مکتوب، خبرگزاریها و رسانههای برخط سیرالئون از جمله 232News و نیز فعالان رسانهای در شبکههای اجتماعی با انتشار گزارشها و مطالب متعدد، بازگشت مجدد فعالیتهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را مورد توجه قرار دادند. در بخش قابل توجهی از واکنشهای مردمی، خاطرات مثبت از خدمات آموزشی، فرهنگی و درمانی ایران در سالهای گذشته بازگو شده و از آغاز مجدد این فعالیتها استقبال شده است.
تحلیل محتوای منتشر شده در رسانههای سیرالئون نشان میدهد که افکار عمومی و نخبگان این کشور، حضور مجدد جمهوری اسلامی ایران را فرصتی برای توسعه همکاریهای فرهنگی، علمی، دانشگاهی و تقویت گفتوگوی بینفرهنگی ارزیابی میکنند.
گفتنی است رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سیرالئون در خردادماه ۱۴۰۵ فعالیت رسمی خود را از سر گرفته و برنامهریزیهای گستردهای برای توسعه همکاریهای فرهنگی، آموزشی، رسانهای و دانشگاهی میان دو کشور در دستور کار قرار داده است.
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