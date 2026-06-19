به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در حالی که حملات اسرائیل به جنوب لبنان از صبح امروز بهرغم تفاهمنامه اسلامآباد ادامه داشته، رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی مدعی شد که «اسرائیل و حزبالله بر سر آتشبسی توافق کردهاند که قرار است از ساعت ۴ بعدازظهر امروز جمعه به وقت محلی آغاز شود».
طبق ادعای این مقام ناشناس، مذاکرهکنندگان آمریکایی و قطری با کمک ایران این توافق را نهایی کردند. وی افزود «میدانیم که پس از تبادل آتش امروز، اسرائیل و حزبالله اکنون وارد آتشبس شدهاند».
یک مقام ارشد اسرائیلی در گفتوگو با کانال ۱۳ این رژیم مدعی شد که «در حال حاضر در وضعیت آتشبس هستیم؛ اگر حزبالله به ما حمله نکند، از نظر ما وضعیت جنگی نیست».او با این حال برخلاف تفاهم حاصل شده بین ایران و آمریکا افزود «ارتش اسرائیل در جنوب لبنان باقی میماند و ما آزادی عمل داریم تا در برابر تهدیدهای در حال ظهور و تهدیدات علیه نیروها و قلمرویمان، اقدام کنیم».
بعد از اعلام خبر آتشبس، خبرنگار المیادین مستقر در جنوب لبنان گزارش داد که حمله اسرائیل به نبطیه همزمان با اجرایی شدن آتشبس ادعایی صورت گرفته است.
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