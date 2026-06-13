به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «حسین الحاج حسن» نماینده فراکسیون پارلمانی حزب‌الله لبنان، اعلام کرد اطلاعاتی که طرف ایرانی در اختیار طرف‌های لبنانی قرار داده، نشان می‌دهد که لبنان به‌طور کامل در هر توافق احتمالی برای برقراری آتش‌بس میان طرف‌ها قرار خواهد گرفت.

الحاج حسن در گفت‌وگو با شبکه الجزیره گفت: حزب‌الله در حال پیگیری تماس‌ها و اخبار منتشرشده از سوی طرف‌های مختلف و میانجی‌ها از جمله مقام‌های ایرانی، آمریکایی، قطری و پاکستانی است.

او با بیان اینکه اطلاعات موجود نشان می‌دهد احتمال دستیابی به توافق و امضای آن بالا است، اما در عین حال نسبت به احتمال عقب‌نشینی آمریکا از تعهدات یا اقدام رژیم صهیونیستی برای برهم زدن روند توافق هشدار داد.

این نماینده حزب‌الله با اشاره به تجربه توافق‌های گذشته گفت که برخورد با هر تفاهم جدیدی باید با احتیاط انجام شود، زیرا آمریکا و رژیم صهیونیستی پیش‌تر از برخی توافق‌ها عقب‌نشینی کرده‌اند و به همین دلیل وجود تضمین‌های روشن برای جلوگیری از تکرار چنین اتفاقی ضروری است.

لبنان در توافق احتمالی؛ خروج رژیم صهیونیستی شرط اصلی

الحاج حسن درباره اینکه آیا توافق احتمالی میان آمریکا و ایران شامل لبنان نیز خواهد شد، گفت اطلاعاتی که از ایران، نبیه بری رئیس پارلمان لبنان و میانجی‌ها دریافت کرده‌اند، حاکی از آن است که لبنان در چارچوب آتش‌بس و پایان عملیات نظامی قرار خواهد داشت.

او گفت: آنچه به‌طور روشن از برادران ایرانی دریافت کرده‌ایم این است که لبنان به شکل کامل شامل آتش‌بس خواهد بود و این موضوع، خروج رژیم صهیونیستی از جنوب لبنان را نیز دربرمی‌گیرد.

وی تأکید کرد هر توافقی باید همراه با خروج نیروهای رژیم صهیونیستی از خاک لبنان باشد و حزب‌الله با باقی ماندن نیروهای این رژیم در مناطق لبنانی یا دادن آزادی عمل نظامی به رژیم صهیونیستی در داخل لبنان موافق نیست.

نیاز به تضمین‌های روشن

الحاج حسن در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا حزب‌الله پس از امضای تفاهم میان ایران و آمریکا عملیات خود را متوقف خواهد کرد، گفت که اجرای این موضوع به پایبندی طرف مقابل به توافق بستگی دارد.

او اظهار کرد: اگر توافقی حاصل شود و رژیم صهیونیستی حمله کند، آیا انتظار می‌رود حزب‌الله سکوت کند؟

این نماینده حزب‌الله با تاکید بر اینکه این گروه حاضر نیست به شرایط پیش از دوم مارس ۲۰۲۶ بازگردد، گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی باید نخستین طرف‌هایی باشند که به تعهدات خود عمل می‌کنند.

او افزود: هر توافقی نیازمند زمان‌بندی مشخص و تضمین‌های واقعی است.

انتقاد از عملکرد رژیم صهیونیستی و آمریکا

الحاج حسن تاکید کرد: در دوره گذشته هزاران مورد نقض توافق‌های قبلی از سوی رژیم صهیونیستی، رخ داده است. این رژیم و دولت آمریکا به تعهدات خود پایبند نبوده‌اند، در حالی که طرف‌های لبنانی و ایرانی به تفاهم‌ها عمل کرده‌اند.

نماینده فراکسیون پارلمانی حزب‌الله افزود: حزب‌الله نمی‌تواند به‌تنهایی تعهدی ارائه کند، در حالی که طرف صهیونیست پایبندی خود را نشان نداده است.

به گفته او، مسئولیت فشار بر رژیم صهیونیستی بر عهده آمریکا است، زیرا واشنگتن نقش طرف تضمین‌کننده را دارد.

وی با اشاره به توافق‌های گذشته گفت: آمریکا در برخی موارد توافق‌هایی را اعلام کرده اما بعداً از اجرای آن‌ها عقب‌نشینی کرده است؛ موضوعی که ضرورت وجود تضمین‌های واقعی برای هر توافق جدید را نشان می‌دهد.

اجرای توافق؛ آزمون مرحله آینده

نماینده حزب‌الله اظهار داشت که این گروه بر اساس تجربه گذشته خود را طرفی پایبند به توافق‌ها می‌داند، در حالی که رژیم صهیونیستی سابقه نقض توافق‌ها را داشته است.

او تأکید کرد که مرحله آینده باید بر اجرای شفاف هر تفاهمی که به دست می‌آید، استوار باشد.

الحاج حسن در پایان گفت: هر توافق احتمالی باید به پایان جنگ و خروج رژیم صهیونیستی از خاک لبنان منجر شود و لبنان، ادامه وضعیت موجود یا باقی ماندن نیروهای صهیونیست در داخل سرزمین خود را نخواهد پذیرفت.

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