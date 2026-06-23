به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رهبر معظم انقلاب آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای بعد از انجام مذاکرات و انتشار متن تفاهم‌نامه میان رئیس‌جمهور ایران و آمریکا (موسوم به تفاهم‌نامه اسلام آباد) در پیامی با تاکید بر این مهم که «بنده علی الاصول نظر دیگری داشتم» فرمودند: «از این لحظه، ما یعنی شما ملت سرافراز و این خادم ناچیز، منتظر تحقّق شروط گفته‌شده خواهیم بود.» ۲۸/خرداد/۱۴۰۵

این اینفوگرافی مروری بر ۷ شرط گفته‌شده در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد است:

۱. خاتمه عملیات نظامی

۲. رفع محاصره دریایی ایران

۳. تثبیت حاکمیت بر تنگه هرمز

۴. تأمین خسارت و بازسازی

۵. لغو جامع تمامی تحریم‌ها

۶. خاتمه موضوعات هسته‌ای

۷. در دسترس قرار گرفتن دارایی‌های مسدود

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