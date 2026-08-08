به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی در محفل معارفی شب گذشته در حرم مطهر بانوی کرامت، با اشاره به آیه پانزدهم سوره مبارکه شورا، پنج فرمان الهی به پیامبر اکرم(ص) را تشریح کرد و گفت: دعوت، استقامت، بی‌توجهی به خواسته‌های دشمن، تبعیت از قرآن و اجرای عدالت از مهم‌ترین آموزه‌های این آیه شریفه است.

وی اظهار داشت: آیات متعددی در قرآن کریم درباره رسول خدا(ص) وجود دارد و در آیه ۱۵۷ سوره اعراف نیز چهارده نکته درباره پیامبر اکرم(ص) بیان شده که ۱۰ مورد آن مربوط به ویژگی‌های رسول خدا(ص) و چهار مورد مربوط به وظایف مردم در برابر ایشان است.

رفیعی آیه پانزدهم سوره شورا را از آیات مهم قرآن کریم در باره پیامبر(ص) دانست و افزود: خداوند در این آیه پنج فرمان به پیامبر اکرم(ص) می‌دهد که می‌توان از آن‌ها به عنوان رمز موفقیت، رشد و تعالی یاد کرد و جامعه اسلامی نیز باید این آموزه‌ها را در زندگی خود مورد توجه قرار دهد.

وی نخستین فرمان الهی را «دعوت» عنوان کرد و ادامه داد: خداوند به پیامبر اکرم(ص) می‌فرماید «فَادْعُ»؛ یعنی دعوت کن. پیامبر(ص) مأمور بود مردم را به سوی خداوند دعوت کند و این دعوت هیچ‌گاه متوقف نشد.

برای تبلیغ دین و اثرگذاری بر نسل جوان باید برنامه ریزی جدی صورت گیرد

استاد حوزه و دانشگاه با انتقاد از کم‌توجهی به مسئله تبلیغ و دعوت دینی در جامعه، تصریح کرد: امروز دشمن با استفاده از ابزارهای گسترده رسانه‌ای و شبکه‌های مختلف، به‌صورت مستمر در حال تبلیغ و اثرگذاری بر نسل جوان است؛ بنابراین در عرصه دعوت و تبلیغ دینی باید متناسب با نیازهای جامعه و گروه‌های مختلف اجتماعی برنامه‌ریزی جدی صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: پیامبر اکرم(ص) تنها منتظر نمی‌ماندند که مردم برای دریافت معارف دینی به سراغ ایشان بیایند، بلکه خود برای هدایت مردم اقدام و افراد مختلفی را برای تبلیغ و آموزش معارف اسلامی به مناطق گوناگون اعزام می‌کردند.

رفیعی با اشاره به اعزام مبلغان از سوی پیامبر اکرم(ص) بیان داشت: افرادی مانند امیرالمؤمنین(ع)، معاذ بن جبل و مصعب بن عمیر در مسیر تبلیغ دین نقش داشتند و پیامبر(ص) در توصیه به مبلغان بر شیوه صحیح دعوت تأکید می‌کرد و می‌فرمود «بَشِّروا وَلا تُنَفِّروا»؛ مردم را بشارت دهید و آنان را گریزان نکنید.

وی دومین فرمان الهی در این آیه را «استقامت» دانست و گفت: پس از دعوت، استقامت لازم است؛ زیرا دعوت به دین و ارزش‌های الهی بدون تحمل سختی‌ها و ایستادگی در برابر مشکلات امکان‌پذیر نیست.

رفیعی با اشاره به مفهوم استقامت در قرآن کریم اظهار داشت: استقامت تنها به معنای تحمل سختی نیست، بلکه به معنای استواری و پایبندی به مسیر صحیح است. انسان در عبادت، مبارزه با گناه، کسب علم، تحمل مصیبت، دفاع از حق و حفظ دین نیازمند استقامت است.

مخالفت‌ها نباید انسان را از مسیر صحیح خارج کند

وی با اشاره به نمونه‌هایی از استقامت در مسیر حق افزود: انسان وقتی برای خدا و ارزش‌های الهی قدم برمی‌دارد، ممکن است با مخالفت و سرزنش دیگران مواجه شود؛ اما این مخالفت‌ها نباید انسان را از مسیر صحیح خارج کند.

استاد حوزه و دانشگاه سومین فرمان آیه را بی‌توجهی به خواسته‌ها و هواهای مخالفان و دشمنان دانست و خاطرنشان کرد: خداوند به پیامبر(ص) می‌فرماید از هواهای آنان پیروی نکن. این آموزه به معنای شناخت دشمن و ایستادگی در برابر خواسته‌هایی است که استقلال و هویت جامعه اسلامی را هدف قرار می‌دهد.

جامعه اسلامی باید در برابر زیاده‌خواهی دشمن هوشیار باشد

وی ادامه داد: دشمن اگر در برابر خواسته‌های خود عقب‌نشینی طرف مقابل را مشاهده کند، خواسته‌های بیشتری مطرح خواهد کرد؛ بنابراین جامعه اسلامی باید در برابر زیاده‌خواهی دشمن هوشیار باشد و از اصول و ارزش‌های خود کوتاه نیاید.

حجت‌الاسلام والمسلمین رفیعی چهارمین فرمان الهی در آیه پانزدهم سوره شورا را تبعیت از آنچه خداوند نازل کرده است عنوان کرد و گفت: پیامبر اکرم(ص) معیار و ملاک حرکت خود را قرآن و فرمان الهی قرار داده بود و جامعه اسلامی نیز باید در تصمیم‌گیری‌ها و رفتار خود، قرآن و آموزه‌های الهی را مبنا قرار دهد.

وی افزود: بسیاری از جزئیات احکام در قرآن کریم به‌صورت کلی بیان شده و تبیین و آموزش جزئیات آن بر عهده پیامبر اکرم(ص) قرار داشته است؛ بنابراین عمل به سنت پیامبر(ص) در کنار قرآن کریم اهمیت ویژه‌ای دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین رفیعی در ادامه پنجمین فرمان الهی در این آیه را «عدالت» دانست و تصریح کرد: پیامبر اکرم(ص) مأمور بود عدالت را در جامعه اجرا کند و قرآن کریم نیز بارها بر عدالت تأکید کرده است.

وی با اشاره به ماجرای فتح مکه بیان داشت: پس از فتح مکه، مسئله کلیدداری خانه خدا مطرح شد و با وجود برخی درخواست‌ها برای واگذاری این مسئولیت، فرمان الهی بر بازگرداندن امانت به اهل آن و رعایت عدالت تأکید داشت؛ این موضوع نشان می‌دهد که در نگاه اسلام، حتی در مورد مسئولیت‌های مهم نیز ملاک باید شایستگی و عدالت باشد.

استاد حوزه و دانشگاه خاطرنشان کرد: عدالت از ارکان مهم جامعه اسلامی است و در مسئولیت‌های مختلف اجتماعی، قضایی و دینی مورد توجه قرار گرفته است؛ بنابراین جامعه‌ای که عدالت را محور رفتار خود قرار دهد، از بسیاری از آسیب‌ها و اختلافات مصون خواهد ماند.

حجت‌الاسلام والمسلمین رفیعی تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری باید معارف دین برای نسل جوان تبیین شود و در کنار توجه به مسائل اقتصادی و نظامی، مسائل فرهنگی و اعتقادی نیز با جدیت دنبال شود.

..........

پایان پیام/