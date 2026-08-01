به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله سیدمحمد سعیدی در خطبه های این هفته نمازجمعه قم در تبیین ابعاد آیه ۲۸ سوره مبارکه فتح، این آیه را نماد گذار از تلاطمهای واقعه حدیبیه به سوی افق جهانی رسالت پیامبر اعظم (ص) دانست و اظهار داشت: خداوند پس از ذکر موانع و تنشهای پیشروی مسلمانان، بر این حقیقت تأکید میورزد که فرستاده خود را برای هدایت بشر و اقامه دین حق برگزیده است تا وعده نهاییِ غلبه دین حق بر تمامی ادیان محقق شود.
پیروزی در نگاه اسلام صرفا غلبه نظامی نیست
تولیت حرم مطهر بانوی کرامت، صلح حدیبیه را بخشی از پازل بزرگ گسترش دین حق دانست و افزود: نباید پیروزی را تنها در شکست نظامی دشمن خلاصه کرد؛ بلکه پیروزی معنایی بسیار گستردهتر دارد. گاهی حفظ جان مسلمانان، ایجاد فرصت برای گفتگو و فراهم کردن بسترهای تبلیغی، مصادیق بارز پیروزی هستند که آثار بلندمدت آنها در گذر زمان آشکار میشود.
آیتالله سعیدی با تأکید بر روحیه عزتمندانه مسلمانان تصریح کرد: اگرچه مسلمانان توانمندی رزمی بالایی دارند، اما هرگز جنگطلب نیستند. ماجرای حدیبیه به هیچ عنوان عقبنشینی از رسالت الهی محسوب نمیشد، بلکه شیوهای هوشمندانه در یک مقطع حساس بود که درک عمق آن، نیازمند عبور از هیجاناتِ حادثه و گذشت زمان است.
وی با اشاره به ضرورت امیدآفرینی در شرایط دشوار، خاطرنشان کرد: اگر تحلیل وقایعی نظیر حدیبیه را تنها در سطح محاسبات مادی و انسانی محدود کنیم، از درک عمق ماجرا باز میمانیم. پیامبر اعظم (ص) صرفاً یک مدیر بحران یا رهبر اجتماعی نبود؛ بلکه ایشان حامل فرمان الهی و مأمور به هدایت بشر است؛ بنابراین، رفتار ایشان را نمیتوان با معیارهای سنجشِ غلبه ظاهری ارزیابی کرد، چرا که افق دید و مأموریت الهیِ پیامبر (ص)، بسیار فراتر از لحظه حال و محدودیتهای زمانی است.
اربعین حسینی مکتب «تابآوری» و «استقامت» در برابر دشمن است
امام جمعه قم در خطبه دوم اربعین حسینی را درسنامه تابآوری دانست و اظهار داشت: امام حسین (ع) به ما آموختند که استقامت در برابر دشمن با هر هزینهای، پیروزی نهایی را به همراه دارد؛ همانطور که قیام امام حسین علیه السلام پس از چند سال به سقوط بنیامیه انجامید و در بلندمدت سبب بیداری امت اسلامی و الگویی برای انقلاب اسلامی ایران شد؛ چنانکه امام راحل (ره) فرمودند: «محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است».
وی حضور میلیونی و حماسهساز مردم در پیادهروی اربعین را جلوهای از درسهای عمیق محرم و صفر خواند و تصریح کرد: حضور مردم در این مسیرِ معنوی با تابآوری، جدیت و بدون اظهار خستگی، نشاندهنده تحقق عملیِ آموزههای حسینی است.
رسانه ملی، لشکر رسانهای امت مبعوث در برابر دشمن است
آیتالله سعیدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روز رسانه ملی، گفت: رسانه ملی «سپاه رسانهای» ملت مبعوث ماست که علیرغم مشکلات، در دوران دو جنگ تحمیلی اخیر، به خوبی عمل کرد، حضور امت مبعوث در میادین را منعکس کرد و در پوشش حماسه تشییع رهبر شهید خوش درخشید. رسانه ملی لحظهای میدان را خالی نگذاشته و مردم قدردان این مجاهدتها هستند.
راهی جز جهاد و مقاومت پیش روی ملتهای آزاده جهان نیست
امام جمعه قم با اشاره به نامه اعلام بیعت و وفاداری دبیرکل حرب الله با رهبر معظم انقلاب، خاطرنشان کرد: حضرت آیتالله خامنهای با اشاره به مبارزه حزبالله با دشمن صهیونیستی و الهامبخشی آن به آزادگان جهان، بر استمرار حمایت ایران از آزادیخواهان و مبارزه با ظلم تأکید کردند و فرمودند که امروز راهی جز جهاد و مقاومت پیشروی ملتهای آزاده جهان نیست.
وی در ادامه با اشاره به سالروز شهادت آیتالله شیخ فضلالله نوری در هفته پیش رو، گفت: نهضت مشروطه از ابتدا دارای اندیشهای منسجم نبود و راهی که با تلاش علما آغاز شده بود با نفوذ روشنفکران غربزده دچار انحراف شده بود؛ اما شیخ فضلالله نوری بر ضرورتِ مبتنی بودنِ قوانین مشروطه بر قواعد شریعت تأکید کرد و بر این باور ماند تا به شهادت رسید.
دولت و ملت عراق با جدیت از حشد الشعبی حمایت کنند
آیتالله سعیدی در خصوص جایگاه حشدالشعبی عراق گفت: حشدالشعبی نیرویی مقاوم، غیرتمند و ولایتمدار است که در سختترین لحظات هجوم داعش، سدی محکم در برابر تروریستهای وهابی بود. تشییع میلیونی فرماندهان شهید که با نقش محوری حشد الشعبی صورت گرفت، خشم محور عبری، غربی و وهابی را برانگیخت و آنان را به حملات ناجوانمردانه علیه این نیروهای مؤمن واداشت. ما از دولت و ملت عراق انتظار داریم که با جدیت از این نیروی جانبرکف حمایت کند.
امام جمعه قم در پایان با اشاره به ریشههای تاریخی بیحجابی در ایران، اظهار داشت: بیعفتی و بدحجابی سوغاتی استعماری بود که در زمان رضاخان با سرنیزه به مردم تحمیل شد. مردم ایران با رهبری علمای اسلام در برابر این توطئه ایستادگی کردند که به قیامهایی نظیر مسجد گوهرشاد منتهی شد.
زنان مسلمان ایران و مسئولان کشور با تمام قدرت از هویت دینی خود دفاع می کنند
وی با بیان اینکه در طول دوران پهلوی برنامههای گوناگونی برای ترویج فرهنگ ابتذال در ایران اجرا شد، افزود: امروز نیز غرب وحشی و عوامل مزدور آنها بدانند که زنان مسلمان ایرانی و مسئولان کشور با تمام قدرت از هویت خود دفاع میکنند و اجازه نخواهند داد فرهنگ بیحیایی و بیعفتی در ایران اسلامی فراگیر شود.
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