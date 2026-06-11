به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جنوب لبنان، بهویژه محور غربی این منطقه، شاهد تشدید گسترده درگیریهای میدانی بود. رخدادی که از آن بهعنوان یکی از شدیدترین موجهای حملات رژیم صهیونیستی به لبنان در ماههای اخیر یاد میشود. ارتش اسرائیل مجموعهای از حملات هوایی و گلولهباران سنگین توپخانهای را علیه شماری از شهرها و روستاهای مرزی جنوب لبنان به اجرا گذاشت.
«ادمون ساسین» خبرنگار شبکه العربی در منطقه جنوب لبنان، اعلام کرد که این تشدید تنش بهویژه در محور غربی این منطقه بهوضوح قابل مشاهده بود. محوری که روز گذشته یکی از سختترین روزهای خود از زمان آغاز جنگ را پشت سر گذاشت. به گفته وی، محور غربی منطقه جنوب لبنان تاکنون شاهد چنین سطحی از حملات رژیم صهیونیستی چه از طریق جنگندهها، پهپادها و چه با استفاده از توپخانه، نبوده است.
تشدید چشمگیر عملیات نظامی رژیم صهیونیستی
ساسین افزود که حملات از نخستین ساعات بامداد بر تپههای مشرف به منطقه، بهویژه اطراف شهرک مجدل زون و روستاهای همجوار آن متمرکز بود. در این چارچوب، بیش از ۱۲ حمله هوایی علیه مجدل زون که در مقابل شهرکهای اشغالی شمع و البیاضه قرار دارد، انجام شد.
وی همچنین به انتشار گزارشهایی درباره تلاش نیروهای رژیم صهیونیستی برای پیشروی زمینی به سمت مجدل زون تحت پوشش آتش سنگین اشاره کرد. اقدامی که در صورت تأیید، نخستین تلاش از این نوع از زمان اعلام آتشبس در ۱۶ آوریل گذشته به شمار میرود.
بر اساس اطلاعات اولیه، تلاشهایی برای پیشروی به سوی برخی محلههای این شهرک از محورهای وادی حسن و طیرحرفا ثبت شده است. در حالی که حملات هوایی به مجدل زون و مناطق اطراف آن همچنان ادامه داشت.
همزمان شهرک المنصوری و روستاهای اطراف آن تا منطقه زبقین نیز هدف گلولهباران شدید توپخانهای و حملات هوایی ارتش رژیم صهیونیستی قرار گرفتند.
خبرنگار شبکه العربی خاطرنشان کرد که شدت حملات صبح امروز در مقایسه با شب گذشته تا حدودی کاهش یافته، اما شهرک مجدل زون همچنان هدف حملات پراکنده قرار دارد و دستکم یک حمله جدید به این منطقه ثبت شده است.
گسترش دامنه حملات به بقاع، جزین و نبطیه
به گفته ساسین، حملات اسرائیل تنها به جنوب لبنان محدود نماند و مناطقی در بقاع غربی، شهرستان جزین و استان نبطیه را نیز دربر گرفت.
همزمان گزارشهای تأییدنشدهای درباره تحرکات نظامی در مسیر شهرک کفرتبنیت منتشر شده است. گفته میشود این تحرکات از برخی شهرکهای واقع در شمال رود لیتانی از جمله یحمر الشقیف، ارنون و زوطر شرقی و غربی آغاز شده است.
همچنین ویدئوهایی در شبکههای اجتماعی دستبهدست میشود که از حرکت خودروهای زرهی و تجهیزات نظامی به سمت منطقه نبطیه الفوقا و تپه علی الطاهر حکایت دارد. منطقهای راهبردی که بر شهر نبطیه و مناطق اطراف آن اشراف دارد.
حملات به جزین، صور و نبطیه
خبرگزاری ملی لبنان نیز گزارش داد که توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی منطقه القطرانی در شهرستان جزین را در نزدیکی مدرسه شبیل هدف قرار داده است. این حملات همزمان با چهار حمله هوایی به همان منطقه انجام شد.
در حملهای دیگر، یک پهپاد ارتش رژیم صهیونیستی، شهرک الشهابیه در نزدیکی مرکز «هیئت بهداشت اسلامی» در شهرستان صور را هدف قرار داد.
همچنین بامداد امروز یک حمله هوایی دیگر منزلی مسکونی را در محله المقاصد شهر نبطیه هدف گرفت که در پی آن آتشسوزی گستردهای در ساختمان و چند خودرو در اطراف آن رخ داد.
وزارت بهداشت لبنان پیشتر اعلام کرده بود که حملات رژیم صهیونیستی به شهرک طیردبا در شهرستان صور به شهادت ۹ نفر از جمله یک زن، و زخمی شدن ۱۰ نفر دیگر منجر شده است.
در منطقه حاریص نیز حمله هوایی رژیم صهیونیستی، دو امدادگر وابسته به جمعیت «الرساله» را زخمی کرد.
از سوی دیگر، حملهای در شهر صیدا سه شهید و یک زخمی برجای گذاشت.
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