به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ با وجود تمدید آتش‌بس میان رژیم صهیونیستی و حزب‌الله، حملات وحشیانه اسرائیل به جنوب لبنان امروز (شنبه) ادامه یافت و دست‌کم ۲۹ نفر بر اثر حملات هوایی و توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی در مناطق مختلف به شهادت رسیدند.

وزارت بهداشت لبنان ظهر امروز اعلام کرد که در حمله هوایی اسرائیل به منطقه قناریت در جنوب این کشور، ۷ نفر به شهادت رسیده و ۱۳ نفر دیگر از جمله زنان و کودکان زخمی شده‌اند.

سازمان دفاع مدنی لبنان نیز اعلام کرد که در حملات اسرائیل به شهر نبطیه، ۱۶ نفر به شهادت رسیده‌اند. همچنین در حمله به منطقه باریش در حومه صور، ۵ نفر دیگر شهید شده‌اند.

دفاع مدنی لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد: ۴۷ شهروند را تخلیه و ۱۲ مجروح را منتقل کرده و پیکرهای ۱۶ شهید را پس از تجاوزات اسرائیل به نبطیه منتقل نمودیم.

ارتش لبنان نیز از شهادت یکی از نظامیان خود بر اثر حمله هوایی اسرائیل به منطقه کفررمان در جنوب لبنان خبر داد.

ارتش لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد: تجاوزات وحشیانه و مستمر اسرائیل علیه لبنان منجر به کشته و زخمی شدن افراد شده و هدف آن، کارشکنی در هرگونه راه‌حلی برای بازگرداندن ثبات به کشور است.

خبرگزاری رسمی لبنان گزارش داد که در حملات صبح امروز، ۵ نفر در منطقه عربصالیم در جنوب لبنان به شهادت رسیدند. همچنین جنگنده‌ها و پهپادهای اسرائیلی از شب گذشته تا صبح امروز، حملات گسترده‌ای را علیه منطقه نبطیه انجام داده‌اند که منجر به تخریب منازل مسکونی شده است.

شبکه الجزیره گزارش داد که اسرائیل ۴ حمله شدید به شهر نبطیه و منطقه نبطیه الفوقا انجام داده است. همچنین بیش از ۲۰ حمله به مناطق مختلف جنوب لبنان از جمله کفرتبنیت، شوکین، کفرجوز، کفررمان و ارتفاعات علی‌الطاهر گزارش شده است.

بیانیه حزب‌الله: پایبند به آتش‌بس هستیم اما کوتاه نمی‌آییم

حزب‌الله لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد که از شب گذشته تاکنون به آتش‌بس پایبند بوده، حتی پس از نقض آن توسط دشمن. این جنبش تأکید کرد که در برابر هرگونه تلاش دشمن برای تصرف اراضی و گسترش اشغالگری، کوتاه نخواهد آمد و رزمندگان آن در کمین دشمن هستند.

حزب‌الله همچنین اعلام کرد که دشمن اسرائیلی با ادعاهای دروغین به دنبال توجیه نقض آتش‌بس است و افزود که رزمندگان مقاومت با سلاح‌های مناسب به تلاش نیروهای دشمن برای پیشروی به سمت ارتفاعات علی‌الطاهر پاسخ داده و تلفاتی به آنها وارد کرده‌اند.

یک مقام مسئول در حزب‌الله به رویترز گفت که این جنبش به اسرائیل اجازه نخواهد داد تا در خاک لبنان آزادانه حرکت کند.

در مقابل، یک مقام نظامی اسرائیلی مدعی شد که حزب‌الله طی شب گذشته بیش از ۵۰ موشک به سمت نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان پرتاب کرده است. ارتش اسرائیل نیز اعلام کرد که به «اهداف حزب‌الله» در جنوب لبنان حمله می‌کند.

تداوم حملات پس از روز خونین جمعه

این حملات جدید در حالی صورت می‌گیرد که ارتش اسرائیل روز گذشته (جمعه) بیش از ۱۰۶ حمله انجام داد که منجر به شهادت ۴۷ نفر و زخمی شدن ۹۷ نفر شد. این حملات علیرغم اعلام آتش‌بس از ساعت ۴ بعد از ظهر روز جمعه انجام شده است؛ آتش‌بسی که پس از به شهادت رسیدن ۴ نظامی اسرائیلی در کمین حزب‌الله در جنوب لبنان اعلام شد.

وزارت خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد که دور جدیدی از مذاکرات مستقیم میان لبنان و اسرائیل از ۲۳ تا ۲۵ ژوئن در واشنگتن برگزار خواهد شد. این پنجمین دور از مذاکرات لبنان و اسرائیل است که از آوریل گذشته آغاز شده است.

وزیر خارجه آمریکا در تماس تلفنی با رئیس‌جمهور لبنان، درباره دور جدید مذاکرات گفت‌وگو کرده است. رئیس‌جمهور لبنان نیز بر ضرورت توقف تجاوزات اسرائیل و دستیابی به آتش‌بس کامل تأکید کرده است.

دبیرکل حزب‌الله، نعیم قاسم، نیز تأکید کرد که این جنبش متعهد به حفاظت از لبنان و مقابله با دشمنی است که به دنبال نابودی مقاومت است.

از ۲ مارس تاکنون، حملات گسترده اسرائیل به لبنان منجر به شهادت ۳ هزار و ۹۸۰ نفر و زخمی شدن بیش از ۱۲ هزار نفر شده است. همچنین بیش از یک میلیون نفر نیز آواره شده‌اند. اسرائیل مناطق وسیعی از جنوب لبنان را در اشغال خود دارد که برخی از آنها از دهه‌های گذشته اشغال شده و برخی دیگر در جریان جنگ‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به اشغال درآمده است. در حملات اخیر، نیروهای اسرائیلی بیش از ۱۰ کیلومتر در خاک لبنان پیشروی کرده‌اند.

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