به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، شهادت «اسپرانزا غندور»، مدیر مهد کودک، و سایر شهدای نبطیه در حمله رژیم صهیونیستی را به خانواده‌های آنها و جامعه آموزشی تسلیت گفت و این حمله را محکوم کرد.

وی گفت: در این شرایط دردناک، بار دیگر بر ضرورت تثبیت آتش‌بس و آغاز عقب‌نشینی کامل اسرائیل از اراضی لبنانی در سریع‌ترین زمان ممکن تأکید می‌کنم.

سلام افزود: اولویت ما حمایت از پایداری مردم در جنوب، تضمین بازگشت ایمن و شرافتمندانه آنها و تلاش برای بازگرداندن زندگی به مدارس، موسسات و مراکز عمومی باقی خواهد ماند.

در همین ارتباط، «ایهاب حماده»، نماینده پارلمان لبنان، با اشاره به حمله رژیم صهیونیستی به «نبطیه الفوقا» و هدف قرار دادن یک خانواده در این شهر جنوبی گفت: دشمن صهیونیستی مرتکب جنایت هولناکی علیه غیرنظامیان شد و به سابقه طولانی خود در تروریسم و کشتار مردم بی‌گناه، از جمله زنان و کودکان، و همچنین هدف قرار دادن امدادگران، کادر پزشکی و روزنامه‌نگاران افزود.

وی افزود: اشغالگران با خونسردی یک خانواده را در «نبطیه الفوقا» هدف قرار دادند که منجر به شهادت چهار نفر از جمله خانم «اسپرانزا فخری غندور»، مدیر یک مهدکودک شد.

وزارت بهداشت لبنان روز دوشنبه از شهادت چهار نفر در نتیجه حمله هوایی اسرائیل به شهر نبطیه الفوقا در جنوب لبنان خبر داد و اعلام کرد: حمله دشمن اسرائیلی به این شهر منجر به شهادت چهار نفر از جمله «اسپرانزا غندور»، معلم لبنانی، مادرش و یک کارگر خارجی شد.

از دوم مارس (اسفند ۱۴۰۴)، دشمن اسرائیلی تجاوز جنایتکارانه خود علیه لبنان را تشدید کرده و شهرها، روستاها و زیرساخت‌های غیرنظامی لبنان را هدف قرار داده است که منجر به صدها شهید، هزاران زخمی و آوارگی تقریباً ۱.۵ میلیون شهروند لبنانی شده است.

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