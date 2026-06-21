به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «آکسیوس» به نقل از دو منبع آگاه در منطقه نوشت: واشنگتن تمایل دارد اولین دور این مذاکرات با دعوت رسمی ایران از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازدید از سایت‌هایی که پیش‌تر هدف بمباران‌های امریکا و اسرائیل قرار گرفته بودند، به پایان برسد.

این منبع با اشاره به اینکه آخرین بازدید بازرسان آژانس از این تأسیسات، پیش از آغاز جنگ و در ژوئن ۲۰۲۵ انجام شده بود، تصریح کرد: تحقق این امر می‌تواند نشانه‌ای عملی از پایبندی تهران به مسیر جدید گفت‌وگوها باشد.

طبق ادعای آکسیوس، دولت امریکا در مقابل این امتیاز، آمادگی خود را برای اتخاذ گام‌های متقابل جهت حمایت از روند دیپلماسی اعلام کرده است که آزادسازی و دسترسی ایران به بخشی از دارایی‌های بلوکه‌شده‌اش در خارج از کشور از جمله آن‌هاست.

این منبع نوشت: همزمان با آغاز این نشست حساس، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور امریکا، برای مشارکت در این دور از گفت‌وگوها وارد سوئیس شده است؛ در حالی که هیئت بلندپایه ایرانی نیز به ریاست محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و با همراهی سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه این کشور، در محل مذاکرات حضور یافته‌اند.

این گفت‌وگوها که نخستین مذاکرات مستقیم میان دو کشور پس از «نشست اسلام‌آباد» به شمار می‌رود، با هدف تدوین یک چارچوب اجرایی برای یک ماراتن دیپلماتیک ۶۰ روزه برنامه‌ریزی شده است تا به پرونده‌های کلیدی و در رأس آن‌ها برنامه هسته‌ای ایران و سازوکارهای اجرای تفاهمات مشترک بپردازد.

گفتنی است کشورهای قطر و پاکستان به عنوان میانجی در این روند ایفای نقش می‌کنند و مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در این نشست‌ها حضور دارد و انتظار می رود پس از پایان دیدارهای سیاسی در سطح مقامات عالیرتبه، در قالب نشست‌های فنی میان کارشناسان دو طرف ادامه یابد.

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