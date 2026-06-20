به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حزب‌الله امروز تأکید کرد که هیچ‌کس حق ندارد حق لبنان، مردم این کشور و مقاومت را برای دفاع از سرزمین و حاکمیتش سلب کند و ادعاهای دشمن درباره نقض آتش‌بس را رد کرد.

روابط رسانه‌ای حزب‌الله در بیانیه‌ای اعلام کرد که ادعاها و دروغ‌هایی را که دشمن صهیونیست همچنان درباره نقض توافق آتش‌بس ترویج می‌کند، رد می‌کنیم. این ادعاها در چارچوب تلاش‌های مستمر دشمن برای گمراه کردن افکار عمومی و همچنین در راستای تلاش آشکار و رسوای آن برای تخریب توافق میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا مطرح می‌شود.

حزب‌الله اعلام کرد که آمار نقض‌ها و تجاوزات ثبت‌شده دشمن صهیونیست از بامداد روز جمعه تاکنون به ۳۰۰ مورد رسیده است. این موارد شامل حملات هوایی جنگنده‌ها و پهپادها، گلوله‌باران توپخانه‌ای با انواع کالیبرها و شلیک گلوله‌های فسفری به بیش از ۲۵ شهر و روستا از جمله شهر نبطیه، بوده است. این حملات به شهادت بیش از ۱۱۱ نفر و زخمی شدن ۱۷۶ نفر دیگر منجر شده است. همچنین اطلاعات اولیه نشان می‌دهد که دشمن از بمب‌های خوشه‌ای ممنوعه بین‌المللی، استفاده کرده است.

این حزب افزود: تعداد تجاوزات و حملات از صبح امروز تاکنون به دست‌کم ۱۸۰ حمله رسیده که در پی آن بیش از ۲۸ شهید از جمله سه شهید از ارتش لبنان و ۳۵ زخمی برجای مانده است.

حزب‌الله همچنین تأکید کرد: ثابت شده است که این دشمن دروغگو و خائن هرگز به مفاد توافق‌های آتش‌بس پایبند نبوده است... حتی دیروز جمعه نیز به نقض‌ها و تجاوزات خود علیه حاکمیت لبنان از طریق حملات هوایی، گلوله‌باران، تخریب خانه‌ها، ایجاد رعب میان شهروندان و کشتن غیرنظامیان ادامه داد.

این گروه، اشغالگری رژیم صهیونیستی را مسئول کامل نقض توافق دانست و اعلام کرد: تمام کشورها و مسئولان به‌ویژه ایالات متحده آمریکا، باید رژیم صهیونیستی را برای اجرای توافق‌ها و توقف حملات تحت فشار قرار دهند، نه اینکه اتهامات را از این سو به آن سو متوجه کنند.

در پایان این بیانیه آمده است: حق لبنان، مردم آن و مقاومتش است که در برابر تجاوزات و نقض‌های مستمر رژیم صهیونیستی از سرزمین و حاکمیت خود دفاع کنند و هیچ‌کس حق ندارد این حقی را که همه قوانین و مقررات بین‌المللی آن را تضمین کرده‌اند، از آنها سلب کند.

حزب‌الله بار دیگر تأکید کرد: آنچه دشمن تلاش می‌کند تثبیت کند، یعنی آزادی عمل برای ادامه تجاوزات خود، پذیرفتنی نیست و بدون پاسخ باقی نخواهد ماند. بیرون راندن اشغالگران از سرزمین ما، مسئله زمان است.

پیش‌تر، ارتش رژیم صهیونیستی در دو روز گذشته مدعی شده بود که حزب‌الله آتش‌بس را نقض کرده است. این ادعا پس از آن مطرح شد که حزب‌الله اعلام کرد در برابر تلاش‌های رژیم صهیونیستی برای پیشروی به سمت تپه علی الطاهر مقاومت کرده و در جریان آن، شماری از نیروهای صهیونیست، کشته و زخمی شده‌اند.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸