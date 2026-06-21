به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله رضا رمضانی شامگاه شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ در اجتماع شبانه مردم بخش کوچصفهان رشت با اشاره به درسهای ماندگار عاشورا و تقابل همیشگی جبهه حق و باطل، تأکید کرد: سخن تاریخی امام حسین(ع) در برابر حکومت یزید که فرمود «مثلی لا یبایع مثل یزید»، یک اصل همیشگی در تاریخ بشر است؛ زیرا حق و باطل، عدالت و ظلم، ایمان و کفر هیچگاه در یک جبهه قرار نمیگیرند و سازش میان این دو امکانپذیر نیست.
وی در ابتدای سخنان خود با تقدیر از حضور گسترده مردم، جوانان، بانوان و خانوادهها در مراسمهای دینی و اجتماعی، این حضور را نشانه بصیرت، آگاهی و وفاداری ملت ایران به آرمانهای اسلامی و انقلابی دانست و اظهار کرد: مسئولان باید در میان مردم حضور داشته باشند و عظمت این ملت را از نزدیک مشاهده کنند.
تقابل همیشگی حق و باطل از عاشورا تا امروز
نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به موضع امام حسین(ع) در برابر حکومت یزید گفت: امام حسین(ع) زمانی که از ایشان برای یزید بیعت خواسته شد، با صراحت اعلام کردند که «مثل من با مثل یزید بیعت نمیکند». این سخن صرفاً مربوط به یک مقطع تاریخی نیست، بلکه یک قاعده دائمی در طول تاریخ است.
وی افزود: از عصر فرعون تا دوران پیامبران الهی، از کربلا تا عصر حاضر، همواره دو جبهه در برابر یکدیگر قرار داشتهاند؛ جبههای که به دنبال سلطه، ظلم و استکبار بوده و جبههای که در مسیر عدالت، کرامت انسانی و ارزشهای الهی حرکت کرده است. حق و باطل هیچگاه در کنار یکدیگر قرار نمیگیرند و میان ولایت الهی و ولایت شیطانی جمعی وجود ندارد.
ذات نظام سلطه؛ زورگویی، باجگیری و مداخلهگری
آیتالله رمضانی با انتقاد از سیاستهای آمریکا و قدرتهای سلطهگر اظهار کرد: امروز نیز همان تقابل تاریخی ادامه دارد. در یک سو ملتها و جریانهای آزادیخواه قرار دارند و در سوی دیگر قدرتهایی که تلاش میکنند با زور، تهدید و باجگیری اراده خود را بر ملتها تحمیل کنند.
وی افزود: آمریکا نماد نظام سلطهای است که در طول دهههای گذشته تلاش کرده با استفاده از قدرت نظامی، اقتصادی و رسانهای، ملتهای مستقل را تحت فشار قرار دهد و منافع خود را بر جهان تحمیل کند. این نظام سلطه همواره به دنبال چپاول منابع ملتها و گسترش نفوذ خود بوده است.
کارنامه استعمار غرب در آفریقا، آمریکای لاتین و جهان اسلام
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) با اشاره به سابقه تاریخی استعمار غرب تصریح کرد: کشورهای استعمارگر در آفریقا، آمریکای لاتین و بخشهای مختلف جهان اسلام جنایتهای فراوانی مرتکب شدهاند. بردهداری، غارت منابع طبیعی، ایجاد جنگها و اختلافات داخلی و تحمیل حکومتهای وابسته بخشی از کارنامه سیاه آنان است.
وی خاطرنشان کرد: همان قدرتهایی که روزگاری ملتها را به بردگی میکشیدند، امروز با ابزارهای جدید رسانهای، اقتصادی و سیاسی همان سیاستها را دنبال میکنند و پروژههایی همچون اسلامهراسی، ایرانهراسی و ایجاد اختلاف میان مسلمانان را در دستور کار قرار دادهاند.
وابستگی برخی دولتهای اسلامی؛ مانع شکلگیری قدرت واحد جهان اسلام
آیتالله رمضانی با اشاره به ظرفیتهای گسترده جهان اسلام گفت: بیش از پنجاه کشور اسلامی از ظرفیتهای عظیم انسانی، اقتصادی و سیاسی برخوردارند و اگر به وحدت واقعی دست یابند، بزرگترین قدرت اقتصادی و سیاسی جهان خواهند بود.
وی افزود: متأسفانه وابستگی برخی دولتهای اسلامی به قدرتهای استکباری و قرار دادن امکانات و پایگاههای خود در اختیار آمریکا، مانع تحقق این ظرفیت بزرگ شده است. اگر جهان اسلام متحد باشد، هیچ قدرتی توان تحمیل اراده خود بر مسلمانان را نخواهد داشت.
ناکامی دشمن در جنگ اخیر علیه ملت ایران
نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به جنگ اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: دشمنان با مجموعهای از اهداف وارد میدان شدند و تصور میکردند میتوانند در مدت کوتاهی جمهوری اسلامی را با بحران مواجه کنند.
وی تصریح کرد: تجزیه ایران، تغییر نظام سیاسی، حذف رهبری، تضعیف قدرت موشکی، توقف دانش و فناوری هستهای و جدا کردن مردم از نظام از جمله اهدافی بود که دشمن دنبال میکرد؛ اما در هیچیک از این اهداف موفق نشد.
آیتالله رمضانی افزود: دشمنان نتوانستند ایران را تجزیه کنند، نتوانستند نظام اسلامی را تغییر دهند، نتوانستند توان دفاعی و موشکی کشور را متوقف سازند، نتوانستند پیشرفتهای هستهای را از بین ببرند و نتوانستند میان مردم و انقلاب فاصله ایجاد کنند.
حضور مردم؛ عامل اصلی شکست محاسبات دشمن
وی حضور مردم را مهمترین عامل ناکامی دشمن دانست و گفت: آنچه همه محاسبات دشمن را برهم زد، حضور گسترده و آگاهانه مردم در صحنه بود. ملت ایران بار دیگر نشان داد که در بزنگاههای تاریخی از کشور، انقلاب، امنیت ملی و ارزشهای خود دفاع میکند.
به گفته وی، دشمن تصور میکرد مردم از آرمانهای انقلاب فاصله گرفتهاند، اما حضور گسترده آنان نشان داد پیوند ملت با انقلاب، نظام و رهبری همچنان مستحکم و پایدار است.
بعثت جدید ملت ایران و بیداری دوباره جامعه
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) با اشاره به آنچه «بعثت جدید ملت ایران» خواند، اظهار کرد: تحولات اخیر موجب شکلگیری یک بیداری و خیزش بزرگ در جامعه شده است. این حضور مردمی، سرمایهای ارزشمند برای آینده کشور و جبهه مقاومت به شمار میرود.
وی افزود: دشمنان به دنبال ایجاد یأس و ناامیدی بودند، اما نتیجه اقدامات آنان تقویت روحیه مقاومت، انسجام ملی و بیداری بیشتر ملت ایران شد.
دستاوردهای انقلاب اسلامی؛ از پیشرفت علمی تا اقتدار دفاعی
آیتالله رمضانی با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در چهار دهه گذشته با وجود تحریمها و فشارهای گسترده توانسته است در عرصههای مختلف علمی، فناوری، دفاعی و سیاسی به موفقیتهای چشمگیری دست یابد.
وی ارتقای جایگاه علمی کشور، توسعه فناوریهای راهبردی، رشد توان دفاعی و موشکی، دستیابی به استقلال سیاسی، عبور از بحرانهای متعدد و شکلگیری جبهه مقاومت را از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی برشمرد.
نقش رهبری در عبور کشور از بحرانها
نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر نقش رهبری در عبور کشور از چالشها گفت: جمهوری اسلامی در طول دهههای گذشته با فتنهها، جنگها، تحریمها و فشارهای گوناگون مواجه بوده، اما با هدایتهای امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب از این بحرانها عبور کرده است.
وی افزود: امروز نیز ملت ایران با اعتماد به رهبری و تکیه بر ظرفیتهای داخلی مسیر پیشرفت، اقتدار و عزت خود را ادامه خواهد داد.
جبهه مقاومت؛ از حزبالله تا حشدالشعبی
آیتالله رمضانی با اشاره به جایگاه جبهه مقاومت اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی دشمنان نابودی مقاومت بود، اما امروز جبهه مقاومت از گذشته گستردهتر و قدرتمندتر شده است.
وی افزود: حزبالله لبنان، حشدالشعبی عراق و دیگر نیروهای مقاومت توانستهاند معادلات منطقه را تغییر دهند و در برابر اشغالگری و سلطهطلبی ایستادگی کنند. مقاومت امروز به یک گفتمان جهانی تبدیل شده و ملتهای آزاده جهان از آن الهام میگیرند.
آتشبس و مذاکره از موضع اقتدار
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) با اشاره به موضوع آتشبس و مذاکرات گفت: جمهوری اسلامی ایران هیچگاه از موضع ضعف وارد مذاکره نمیشود و هرگونه تصمیم باید در چارچوب منافع ملی، عزت و اقتدار کشور باشد.
وی افزود: پذیرش آتشبس به معنای عقبنشینی از اصول نیست، بلکه نشانه اعتماد به توان داخلی و قدرت ملی است و ملت ایران در برابر تهدید و زورگویی تسلیم نخواهد شد.
تنگه هرمز و ظرفیتهای بازدارنده جمهوری اسلامی
آیتالله رمضانی با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در برابر هرگونه زیادهخواهی آمریکا و تهدید منافع ملی خواهد ایستاد و از همه ظرفیتهای بازدارنده خود برای دفاع از امنیت کشور استفاده خواهد کرد.
وی تأکید کرد: هیچ قدرتی حق ندارد امنیت و منافع ملت ایران را تهدید کند و جمهوری اسلامی در دفاع از حقوق ملت با اقتدار عمل خواهد کرد.
ایران؛ قدرت اثرگذار منطقهای و جهانی
نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: ایران اسلامی امروز به یک قدرت مهم منطقهای و بینالمللی تبدیل شده و جهان باید این واقعیت را بپذیرد.
وی افزود: قدرت علمی، توان دفاعی، ظرفیتهای مردمی و جایگاه راهبردی جمهوری اسلامی ایران، کشور را به یکی از بازیگران مهم معادلات منطقهای و جهانی تبدیل کرده است.
افول آمریکا و آینده مقاومت
آیتالله رمضانی با اشاره به تحولات جهانی گفت: نشانههای افول قدرت آمریکا بیش از هر زمان دیگری آشکار شده است و ملتهای مختلف جهان دیگر حاضر نیستند سلطهگری و باجخواهی قدرتهای استکباری را بپذیرند.
وی خاطرنشان کرد: روند بیداری ملتها و گسترش جبهه مقاومت ادامه خواهد یافت و نظام سلطه روز به روز با چالشهای بیشتری مواجه خواهد شد.
استمرار ایستادگی تا پیروزی نهایی ملت ایران
وی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی، تقویت ایمان، توسعه علمی و ارتقای توان دفاعی کشور گفت: ملت ایران تا امروز پیروز این میدان بوده است و با تکیه بر ایمان، مقاومت، وحدت و رهبری، در آینده نیز پیروز خواهد بود.
آیتالله رمضانی تأکید کرد: جبهه مقاومت روزبهروز قدرتمندتر خواهد شد و ملتهای آزاده جهان در برابر ظلم و استکبار خواهند ایستاد تا عدالت، عزت و استقلال بر سلطهگری و زورگویی غلبه کند.
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