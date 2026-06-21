به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ هجدهمین نمایشگاه بینالمللی محرم ۲۰۲۶ در بنای تاریخی «لال بارهدری» شهر لکهنو هند با حضور هنرمندان و عکاسانی از کشورهای مختلف جهان برگزار شد.
این رویداد فرهنگی با شعار «روشن نگه داشتن چراغ انسانیت» و با هدف ترویج مفاهیمی چون عدالت، آزادگی، ایثار، معنویت و همزیستی انسانی از طریق هنر برپا شد.
در این نمایشگاه، آثار متعددی در حوزههای عکاسی، نقاشی و خوشنویسی با موضوع واقعه کربلا، آیینهای عزاداری و فرهنگ عاشورا به نمایش درآمد.
در آیین افتتاحیه که با حضور پروفسور عالم علی مهدی، رئیس دانشگاه لکهنو، و جمعی از شخصیتهای علمی، فرهنگی و هنری همراه بود، برگزارکنندگان هدف اصلی این رویداد را ایجاد پلی فرهنگی میان ملتها و مذاهب مختلف و انتقال پیام جهانی عاشورا از طریق زبان هنر عنوان کردند.
در این دوره، ۳۰ عکاس، ۳۶ خوشنویس و ۲۲ نقاش از هند و کشورهای ایران، عراق، لبنان، ترکیه، یونان، بریتانیا، عربستان سعودی، مصر، جمهوری آذربایجان و چند کشور دیگر آثار خود را ارائه کردند.
از ویژگیهای شاخص نمایشگاه، حضور هنرمندان و بازدیدکنندگانی از مذاهب و ادیان مختلف، از جمله شیعیان، اهل سنت و هندوها بود؛ حضوری که نمادی از همزیستی مذهبی و فرهنگی در هند به شمار میرود.
همچنین بخشی از نمایشگاه به معرفی آیینهای عزاداری و میراث فرهنگی ایران، بهویژه شهر قم، اختصاص داشت و تصاویری از سنتهای سوگواری در منطقه جلالپور هند نیز به نمایش درآمد.
یکی از بخشهای تأثیرگذار این رویداد، رونمایی از اثری هنری در یادبود شهدای کودک میناب بود که با استقبال و تأثر بازدیدکنندگان همراه شد.
شرکتکنندگان در پایان بر نقش هنر بهعنوان ابزاری مؤثر برای گسترش پیام عاشورا، تقویت گفتوگوی بینمذهبی و ترویج ارزشهایی همچون عدالت، کرامت انسانی و صلح تأکید کردند.
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