ایران نقطه ثقل معنویت در نظم نوین جهانی است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شری سوامی سارانگ، رهبر هندو و رئیس بنیاد صلح جهانی هند که به عنوان میهمان خارجی در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی شرکت کرده بود، به تشریح دیدگاههای خود درباره ایران، فرهنگ و تمدن آن و شخصیت رهبر شهید پرداخت.
سارانگ ایران را سرزمین مقاومت، صلح و پایداری توصیف کرد و با اشاره به نگاه خود نسبت به ایران گفت: ایران همواره از گسترش جنگ و جنگافروزی پرهیز کرده و در مسیر ارزشهای انسانی و اخلاقی حرکت کرده است.
وی افزود: هیچ ملت یا کشوری نمیتواند کرامت و سعادت انسانی را محدود یا تحریم کند.
رئیس بنیاد صلح جهانی هند با اشاره به واقعه عاشورا اظهار داشت: کربلا تنها یک رویداد تاریخی نیست، بلکه یک جریان تمدنساز است که بر پایه ارزشهای اخلاقی و انسانی شکل گرفته است.
وی تأکید کرد که پیام امام حسین(ع) همچنان الهامبخش آزادیخواهان و عدالتطلبان در سراسر جهان است.
سارانگ درباره حضور خود به صورت پابرهنه در ایران توضیح داد: این اقدام را نمادی از ارادت به امام حسین(ع) و یادآوری رنجها و فداکاریهای واقعه کربلا میدانم.
به گفته وی، هر قدم در این مسیر برای او نوعی عبادت و تجدید عهد با آرمانهای انسانی و الهی عاشورا است.
سارانگ با تمجید از مردم ایران گفت: ایران دارای تمدنی کهن، فرهنگی اصیل و پیشینهای ارزشمند است و مردم این کشور با رفتار و باورهای خود نشان دادهاند که به ارزشهای انسانی و معنوی پایبند هستند.
رئیس بنیاد صلح جهانی هند با تمجید از فرهنگ و تمدن ایران خاطرنشان کرد: ملت ایران الگویی برای حفظ کرامت انسانی و بازگشت به ارزشهای اصیل انسانی هستند. نماد مشت گرهکرده بیانگر قدرت، اراده و استقامت یک ملت است و این پیام را به جهانیان منتقل میکند که ملت ایران از اقتدار و انسجام برخوردار است.
ایران؛ نقطه ثقل معنویت در نظم نوین جهانی
وی با اشاره به جایگاه سیاسی ایران نزد جامعه جهانی گفت: در نظم نوین جهانی، سرزمین صلحدوست و مقاوم ایران با از بین بردن هیمنه قدرتهای پوشالی جهان ثابت کرد که نقطه ثقل معنویت در جهان است.
سارانگ با بیان اینکه ملت ایران همواره در مسیر عزت، کرامت انسانی و مقابله با ظلم حرکت کرده است، افزود: هر ملتی که بر پایه ارزشهای انسانی، عدالت و کرامت انسانها حرکت کند، هرگز شکست نخواهد خورد؛ حتی اگر با فشارها، تحریمها و محدودیتهای مختلف مواجه شود.
سارانگ همچنین با اشاره به شخصیت امام شهید، حضرت آیتالله سیدعلی خامنهای، ایشان را از چهرههای تأثیرگذار جهان معاصر توصیف کرد و گفت: رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران همواره بر ارزشهای انسانی، عدالت و عزت ملتها تأکید داشتند و همین موضوع موجب شده است که شخصیت ایشان مورد توجه بسیاری از ملتها و اندیشمندان قرار گیرد.
وی بیان کرد: حضور من در این مراسم صرفاً بهعنوان یک میهمان یا شرکتکننده نیست؛ من برای ابراز اندوه و همدردی با مردم ایران در این مراسم حاضر شدهام و خود را در غم آنان شریک میدانم.
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