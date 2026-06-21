استقبال جماعت اسلامی پاکستان از توافق ایران و آمریکا

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ لیاقت بلوچ، نایب امیر جماعت اسلامی پاکستان، اعلام کرد که این حزب از توافق میان ایران و آمریکا استقبال میکند.
وی گفت: تلاشهای نخستوزیر شهباز شریف، فیلد مارشال ژنرال عاصم منیر، وزیر خارجه و وزیر کشور موجب افزایش اعتبار و جایگاه پاکستان شده است.
لیاقت بلوچ همچنین اظهار داشت که پیوستن ایران و ترکیه به توافق دفاعی میان پاکستان و عربستان سعودی میتواند به شکلگیری یک قدرت بزرگ و اثرگذار منجر شود.
وی از دولت و نهادهای امنیتی خواست مسائل مربوط به آزاد کشمیر را از طریق گفتوگو و مذاکره حلوفصل کنند.
نایب امیر جماعت اسلامی پاکستان در ادامه تأکید کرد که جماعت اسلامی پاکستان برای برگزاری انتخابات بهموقع در آزاد کشمیر و حل عادلانه وضعیت اعتراضات در این منطقه تلاش میکند.
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