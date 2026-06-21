به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین احمد پناهیان در مجلس عزاداری عصر امروز حرم بانوی کرامت با اشاره به اهمیت زنده نگه داشتن خون شهدا، اظهار داشت: امام شهید ما فرمودند «گاهی رنج و سختی زنده نگه داشتن خون شهید از شهادت کمتر نیست». این جمله را برخی به اشتباه به «زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا» تغییر داده‌اند، در حالی که مقصود امام، زنده نگه داشتن خون شهید و ادامه راه اوست.

وی گفت: امام سجاد علیه‌السلام سی و پنج سال برای زنده نگه داشتن خون سیدالشهدا مجاهده کردند و حضرت زینب سلام‌الله‌علیها نیز در این مسیر تلاش فراوانی نمودند.

وی با اشاره به جامعه کوفه پس از عاشورا، ابراز داشت: خون سیدالشهدا (ع) جامعه را بیدار کرد، اما این بیداری کافی نبود. کوفیان گریه کردند و توبه نمودند، اما یک سال و نیم بعد، قیام توابین و سپس قیام مختار شکل گرفت، اما هیچ‌کدام به نتیجه نرسیدند. چرا؟ زیرا مبنا مهم است. هر فریادی و هر شمشیر کشیدنی صحیح نیست. اصل، ولایت‌مداری و حرکت بر اساس فرمان امام است.

پناهیان با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب درباره تفاهم نامه، تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب فرمودند «علی‌الاصول نظر دیگری داشتم، اما از باب تعهدی که رئیس‌جمهور محترم دادند، اجازه را صادر کردم و منتظر تحقق شروط هستیم.» اصل در دین، مبارزه با دشمن و عدم مذاکره با مستکبران است. قرآن می‌فرماید «سست نشوید و به صلح دعوت نکنید در حالی که شما برترید و خدا با شماست».

سخنران حرم مطهر با اشاره به تفسیر امیرالمؤمنین علیه‌السلام از این آیه، افزود: امام علی علیه‌السلام فرمودند وقتی اسلام قوی شد و مسلمانان فراوان شدند، این آیه نازل شد که خداوند به مؤمنان قدرت داده است. امروز نیز ایران اسلامی به برکت خون شهدا و نعمت ولایت، به قدرتی بی‌نظیر در منطقه تبدیل شده است و اصل بر مبارزه با استکبار است، نه رابطه و مذاکره.

وی با تأکید بر اینکه ما تسلیم امر امام خود هستیم و به دشمن اعتماد نداریم، افزود: قرآن می‌فرماید به عهد و پیمان دشمنان اعتماد نکنید. امام زمان ما نیز یک هزار و یکصد و هشتاد و دو سال است که شمشیر نکشیده‌اند، اما اصل بر جهاد است. ایشان به سنت پیامبر قیام خواهند کرد و زمین را پر از عدالت می کنند.

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