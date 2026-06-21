ولایتمداری ویژگی شاخص نوجوان دشت کربلا بود

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، محسن کلاری یکشنبه در چهاردهمین سوگواره دانش‌آموزی «احلی من العسل» که با حضور دانش‌آموزان شیرازی برگزار شد، اظهار کرد: حضرت امام خمینی (ره) و رهبر شهید انقلاب اسلامی، راه امام حسین (ع) را به‌خوبی در کشور تبیین کرده‌اند.

وی افزود: امام شهید، مرگ در راه خداوند را از عسل شیرین‌تر دانستند و به همین مناسبت، نوجوانان ایرانی با شجاعت و دلیری، این مسیر را ادامه خواهند داد.

کلاری با اشاره به شهادت شماری از نوجوانان ایرانی در جنگ تحمیلی، ادامه داد: آنان نیز با رشادت خویش، معنای واقعی «احلی من العسل» را به تصویر کشیدند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس بیان کرد: قاسم ابن‌الحسن (ع) به‌عنوان الگوی نوجوان ایرانی، دارای ویژگی‌هایی همچون معرفت و امام‌شناسی بود و در موقعیت لازم، برای دفاع از امام خویش اقدام کرد.

نسل آینده‌ساز، میراث‌دار فرهنگ عاشورا

کلاری گفت: امروز، قاسم‌ابن‌الحسن‌های ایرانی، کسانی هستند که با علم و دانش، در مسیر پیشرفت کشور گام برمی‌دارند.

وی ادامه داد: نوجوانان امروز، نسل پیشتاز، مبارز و آینده‌ساز کشورند و در آینده سکان‌دار ایران اسلامی خواهند بود؛ از این رو، آشنایی آنان با الگوهای ماندگار عاشورا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

رسالت آموزش‌وپرورش در ترویج فرهنگ ایثار

مدیرکل آموزش و پرورش فارس تصریح کرد: تلاش ما این است که دانش‌آموزان با این فرهنگ ناب و روحیه ایثار، فداکاری و شهادت‌طلبی آشنا شوند؛ فرهنگی که در طول تاریخ انقلاب اسلامی نیز در میان نوجوانان این سرزمین جلوه‌گر بوده است.

کلاری افزود: بیش از یکهزار دانش‌آموز در چهاردهمین دوره سوگواره دانش‌آموزی «احلی من العسل» در شیراز حضور دارند و همزمان این مراسم در سراسر استان در حال برگزاری است.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس گفت: دانش‌آموزان امروز برای تجدید بیعت با آرمان‌های امام حسین (ع) و با رویکرد «نوجوان حسینی» در این سوگواری شرکت کردند و نشان دادند که سربازانی تمام‌عیار برای لشکر امام حسین (ع) هستند.