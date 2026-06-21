استقبال شیعیان افغانستان از تفاهم ایران و آمریکا؛ این پیروزی حاصل مقاومت نیروهای مسلح ایران است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شماری از بزرگان و فعالان آکادمیک شیعه افغانستان با استقبال از امضای تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن اعلام کردند که این پیروزی در نتیجه مقاومت و حماسه قهرمانانه نیروهای مسلح ایران، ایستادگی ملی و پیشرفت چشمگیر دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی پدید آمده است.

سیدظاهر مسرور، از شخصیت‌های سیاسی شیعه افغانستان و عضو سابق مجلس نمایندگان، در این‌باره گفت: «اهمیت این تفاهم‌نامه از آن جهت دوچندان است که دشمن نتوانست اراده شوم خود را از طریق تهاجم و تهدید بر جمهوری اسلامی ایران تحمیل کند و در نهایت ناچار به مذاکره و تمکین در برابر خواسته‌های معقول و منطقی تهران شد.»

وی افزود: «بدون شک این دستاورد تاریخی برای ملت مبارز ایران، جبهه مقاومت و تمام امت‌های عدالت‌خواه و استکبارستیز است که در پی آن شوک بزرگی به متجاوزان و اشغالگران وارد آمد و درسی به آنها داد که هرگز فراموش نخواهد شد.»

در همین حال، فاضل سانچارکی، معاون وزارت فرهنگ حکومت سابق افغانستان، درباره تحولات خاورمیانه گفت: جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی باعث تحکیم قدرت و موقعیت ایران در منطقه و افزایش اعتبار و اقتدار آن در سطح جهان شد.

سانچارکی افزود: «جنگ رمضان، قدرت و تاب‌آوری ایران را به نمایش گذاشت، هزینه‌های سنگینی بر آمریکا و متحدانش تحمیل کرد و با هوشمندی دیپلماتیک هم‌تراز با نیروی موشکی، دشمنان را گام‌به‌گام به عقب‌نشینی واداشت و سرانجام تفاهم‌نامه‌ای امضا شد که حاوی امتیازهای کلان برای ایران است.»

این مقام شیعه حکومت سابق افغانستان ادامه داد: «به نظرم ترامپ، این مرد خودشیفته، می‌خواست از این جنگ ناکام خود خلاص شود و توافقی هرچند با امتیازهای بزرگ برای ایران به دست آورد تا جای برجام اوباما را بگیرد.»

به گفته او، اکنون دست برتر ایران و پیروزی استراتژیک آن در تقابل با دو قدرت بزرگ نظامی منطقه و جهان کاملاً محرز شده و زمینه برای بهره‌برداری بیشتر ایران از شرایط نوپدید کاملاً مهیا است. کشورهای منطقه چاره‌ای جز همراهی با ایران ندارند و کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای توسعه روابط با ایران با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

مهاجران افغانستانی تا آخر میدان را رها نکردند

سانچارکی با اشاره به اینکه ایران احتمالاً از انزوا خارج شده و گام‌های محکمی در راستای شکوفایی اقتصادی و گشایش سیاسی برخواهد داشت، به مشکلات جامعه مهاجر در پایان جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: «هرچند در پایان جنگ ۱۲ روزه مشکلاتی برای مهاجران هموطن ما پیش آمد که با برچسب‌ها و صحنه‌های دردآوری همراه بود، انتظار می‌رود در پایان جنگ اخیر این وضعیت تکرار نشود و برای مهاجرانی که در این مدت با همدلی و همنوایی با برادران و خواهران ایرانی‌شان خیابان را ترک نکردند، نوید روزهای بهتری باشد.»

وی امضای تفاهم‌نامه با آمریکا را پیروزی بزرگی برای ایران دانست و آن را برای ملت این کشور مبارک خواند.

از سوی دیگر، برخی از دانشگاهیان شیعه افغانستان نیز این رویداد را تحلیل کرده و معتقدند این تفاهم نسبت به برجام بهتر است و منافع ایران را هم در داخل و هم در خارج به رسمیت می‌شناسد.

آصف کندهاری، فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد اهل استان بلخ، گفت: «الزامات تبدیل این تفاهم به توافق اجرایی را باید منوط به بازی ایران در طیف ترامپیست‌ها دانست که تثبیت اسرائیل به عنوان هژمون منطقه‌ای و رسیدن به توافق نهایی را دنبال می‌کند. این اصل با منافع جمهوری اسلامی ایران در تضاد است، زیرا تل‌آویو پس از هفتم اکتبر، زندگی مشارکتی در خاورمیانه با جمهوری اسلامی را کاملاً در تعارض با آینده و جایگاه خود در نظم بین‌المللی می‌بیند.»

او باور دارد که این بازی تنها زمانی می‌تواند به کاهش تنش منجر شود که هم نظم مقاومت به رهبری ایران، هم نظم ترامپیستی به رهبری اسرائیل و هم نظم گلوبالیستی (با محوریت انگلیس، ترکیه و قطر در غرب آسیا) بتوانند منافع یکدیگر را به رسمیت بشناسند و برای مدیریت رقابت‌ها به درک مشترکی برسند.

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