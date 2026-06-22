به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی تحلیلی، از بروز شکاف بی‌سابقه میان منافع ایالات متحده و اسرائیل خبر داد و نوشت که توافق موقت دونالد ترامپ با ایران، نه تنها نقشه‌های نتانیاهو برای یک جنگ مشترک را نقش بر آب کرد، بلکه نشان‌دهنده نادیده گرفتن دغدغه‌های امنیتی اسرائیل توسط واشنگتن است. به گفته این روزنامه، غیاب موضوعاتی نظیر برنامه موشکی ایران و حمایت از گروه‌های مقاومت در تفاهم‌نامه جدید، تل‌آویو را با یک «فاجعه استراتژیک» روبه‌رو کرده است.

این گزارش حاکی از آن است که واشنگتن با تمرکز بر برقراری آتش‌بس در جبهه لبنان و مدیریت تنش‌ها، از محورهای اصلی مطالبه اسرائیل یعنی مهار قدرت موشکی ایران و محدود کردن نفوذ گروه‌های متحد تهران در این توافق غایب بوده است. در حالی که ایران با استفاده از اهرم فشار جبهه لبنان و موضوع بازگشایی تنگه هرمز، به سمت دریافت معافیت‌های نفتی و آزادسازی دارایی‌های خود حرکت می‌کند، مقامات سابق اسرائیلی وضعیت فعلی را بدتر از گذشته توصیف می‌کنند. تحلیلگران معتقدند این روند، جایگاه ایران را در منطقه تقویت کرده و قدرت مانور نتانیاهو را به شدت کاهش داده است.

در نهایت، فایننشال تایمز به شکاف شخصی و سیاسی عمیق میان نتانیاهو و دونالد ترامپ اشاره کرد و از تنش‌های لفظی میان دو طرف پرده برداشت؛ به طوری که برخی چهره‌های نزدیک به نخست‌وزیر اسرائیل، ترامپ و هیئت اعزام‌شدگان او را مورد انتقاد شدید قرار داده‌اند. این گزارش با استناد به نظرسنجی‌های داخلی اسرائیل، تأکید می‌کند که با فروکش کردن هیجان جنگ، تنها ۱۱ درصد از افکار عمومی اسرائیل معتقدند که این کشور در نبرد با ایران پیروز شده است، که این خود نشان‌دهنده بحران اعتماد میان دولت، ارتش و جامعه در پی تغییر رویکرد استراتژیک آمریکا است.

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