به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آخرین خبرها از مذاکرات در سوئیس از این حکایت دارد که مذاکرات چهار جانبه همچنان در تعلیق است. مذاکرات ایران و آمریکا در قالب چهارجانبه، که روز گذشته حدود ساعت ۱۵ آغاز شد، بعد از حدود یکساعت و نیم، برای یک وقفه نیم ساعته جهت مشورت میان هیاتها تعلیق شد. اما به دلیل اظهارات تهدید آمیز و موهن ترامپ، هیات ایرانی حاضر به بازگشت به مذاکرات در قالب چهارجانبه نشد.
با وجود این، تلاش قطر و پاکستان ادامه یافت و تبادل پیام از طریق میانجیها انجام شد. تلاش میانجیها همچنان ادامه دارد اما تا این لحظه به نتیجه نهایی نرسیده است. در جریان نشست چهارجانبه، هیات ایرانی صریحاً نسبت به نقض تعهدات خصوصا بند یک یادداشت تفاهم اعتراض کرد.
طبق آخرین گزارشها هیات ایرانی همچنین خواستار تسریع در ایفای تعهدات آمریکا در رابطه با آزادسازی داراییهای بلوکه شده ایران و صدور اسقاطیههای صدور نفت ایران شد.
در رابطه با موضوع هستهای، هیات ایرانی تاکید کرده است که شروع مذاکرات درباره هستهای منوط به اجرای تعهدات آمریکا طبق بندهای ۱، ۴، ۱۰ و ۱۱ است.
در آخرین اظهارنظرهای میانجیها ساعتی پیش وزیر خارجه پاکستان اعلام کرد: آمریکا و ایران به این نتیجه رسیدهاند که دیپلماسی راه حل است و طرفین به مرحله «موفقیت» رسیدهاند. به نظرم پرونده ذخایر اورانیوم ایران از طریق یکی از سه مجموعه فنی قابل حل و فصل است که یکی مربوط به پرونده هستهای است و دیگری تحریمها و سومی مسائل منطقهای.
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