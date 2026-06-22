پایان مرحله اول مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس؛ آغاز گفتگوهای فنی برای اجرای توافقات

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، با اعلام پایان مأموریت تیم اصلی مذاکرهکننده، تأکید کرد که گفتگوها برای رسیدن به توافق نهایی همچنان ادامه دارد. وی با اشاره به بروز تنش در نشست چهارجانبه به دلیل اظهارات تهدیدآمیز طرف آمریکایی، از تداوم مسیر دیپلماسی در چارچوبی غیر از قالب چهارجانبه خبر داد. در همین راستا، هیئتی فنی به سرپرستی کاظم غریبآبادی، معاون وزیر امور خارجه، برای پیگیری جزئیات عملیاتی و ایجاد مکانیسمهای نظارتی عازم گفتگوهای فنی در سوئیس شده است.
در حالی که منابع دیپلماتیک از پیشرفتهای ملموس در زمینههایی نظیر امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز، آتشبس در لبنان و آزادسازی بخشی از منابع مالی ایران خبر میدهند، پکن و واشنگتن نیز با استقبال از این پیشرفتها، خروجی این نشستها را «سازنده» خواندند. با این وجود، تهران همچنان بر لزوم اجرای کامل تعهدات طرف مقابل، از جمله اعطای مجوزهای فروش نفت و رفع انسداد داراییها، بهعنوان پیششرط ورود به مرحله نهایی مذاکرات تأکید دارد.
سوئیس به عنوان میزبان این نشستها، ضمن استقبال از «نقشه راه» توافقشده میان طرفین، اعلام کرد که شرایط برای ازسرگیری فوری مذاکرات فنی فراهم است.
همزمان، شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، با ستایش از رویکرد ایران و دونالد ترامپ، نسبت به حسن نیت طرفین برای برقراری صلح در خاورمیانه ابراز خوشبینی کرد. این تحولات در حالی دنبال میشود که ایجاد سازوکاری برای نظارت بر اجرای تعهدات، محور اصلی نشستهای کارشناسی امروز در سوئیس خواهد بود.
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