بیانیه مشترک قطر و پاکستان درباره نتایج اجلاس «لوسرن» میان ایران و آمریکا + ترجمه فارسی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بعد از پایان این دور از مذاکرات میان ایران و آمریکا متن کامل بیانیه مشترک قطر و پاکستان درباره نتایج اجلاس «دریاچه لوسرن» منتشر شد.

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طبق آنچه که منتشرشده، متن کامل بیانیه مشترک قطر و پاکستان بدین شرح است:

بیانیه مشترک دولت قطر و جمهوری اسلامی پاکستان درباره اختتام اجلاس دریاچه لوسرن، نخستین نشست کمیته عالی‌رتبه با مشارکت ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران

نخستین دور گفت‌وگوهای سطح عالی در چارچوب یادداشت تفاهم اسلام‌آباد، در بورگن‌اشتوک سوئیس، با مشارکت نمایندگان جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده آمریکا و دو طرف میانجی، یعنی دولت قطر و جمهوری اسلامی پاکستان، به پایان رسید.

اجلاس دریاچه لوسرن در فضایی مثبت و سازنده برگزار شد. پیشرفت‌های امیدوارکننده‌ای حاصل شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به ایجاد سازوکاری برای گفت‌وگوهای فنی بیشتر اشاره کرد.

در ادامه یادداشت تفاهم، طرف‌ها با تشکیل یک کمیته عالی‌رتبه موافقت کرده‌اند که نظارت سیاسی بر روند میانجی‌گری را بر عهده خواهد داشت. مذاکره‌کنندگان ارشد به‌طور منظم به کمیته عالی‌رتبه گزارش خواهند داد و گروه‌های کاری متمرکز بر موضوعات هسته‌ای، تحریم‌ها و نیز یک گروه نظارت و حل‌وفصل اختلافات را برای تضمین اجرای مؤثر یادداشت تفاهم و همچنین سایر موضوعات هدایت خواهند کرد.

کمیته عالی‌رتبه بر سر یک نقشه راه برای دستیابی به توافق نهایی ظرف مدت ۶۰ روز توافق کرده است؛ توافقی که مبنایی برای آغاز فوری گفت‌وگوهای فنی بیشتر خواهد بود. افزون بر این، برای دوره‌ای که در بند ۵ یادداشت تفاهم ذکر شده است، یک خط ارتباطی میان طرف‌ها ایجاد شده تا از بروز حوادث و سوءتفاهم‌ها جلوگیری شود و عبور ایمن کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز تضمین گردد.

همچنین، طرف‌ها با ایجاد یک مرکز رفع تنش (De-confliction Cell) میان طرف‌ها، جمهوری لبنان و با تسهیل‌گری میانجی‌ها موافقت کردند تا پایبندی به توقف عملیات نظامی در لبنان مطابق یادداشت تفاهم تضمین شود. گفت‌وگوهای فنی در طول باقی‌مانده هفته جاری در بورگن‌اشتوک درباره همه موضوعات ادامه خواهد یافت.

طرف‌های میانجی تمام تلاش خود را ادامه خواهند داد تا اطمینان حاصل شود که مذاکرات در فضایی سازنده و با هدف دستیابی به یک توافق نهایی ادامه می‌یابد.

دولت قطر و جمهوری اسلامی پاکستان قدردانی صمیمانه خود را از ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران به دلیل تعهد مستمرشان به دیپلماسی و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز مناقشه ابراز می‌کنند.

طرف‌های میانجی همچنین از کشورهای برادر و دوست به‌خاطر حمایت مستمر و مشارکت ارزشمندشان در مذاکرات جاری تقدیر می‌کنند.

لوسرن

۲۲ ژوئن ۲۰۲۶ - ۱۵۱/۲۰۲۶

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