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طالبان از ایران خواست برای زائران افغان کربلا تسهیلات فراهم کند

۶ تیر ۱۴۰۵ - ۱۸:۳۱
کد مطلب: 1832298
طالبان از ایران خواست برای زائران افغان کربلا تسهیلات فراهم کند

معاون اداری و مالی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در دیدار با علیرضا بیکدلی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل، خواستار فراهم‌سازی تسهیلات لازم برای زائران افغان عازم کربلا شد. او همچنین بر گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های گردشگری، درمان، آموزش، حمل‌ونقل و آموزش تخصصی هتل‌داری تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مولوی قدرت‌الله جمال، معاون اداری و مالی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، در دیدار با علیرضا بیکدلی، سفیر ایران در کابل، درباره فراهم‌سازی تسهیلات برای زائران افغان کربلا گفت‌وگو کرد.

او در این دیدار با اشاره به روابط میان افغانستان و ایران گفت که دو کشور از روابط «خوب و دوستانه» برخوردارند و بر همین اساس انتظار می‌رود امکانات و تسهیلات لازم برای زائران افغان در مسیر سفر به کربلا فراهم شود.

به گفته مولوی جمال، این تسهیلات می‌تواند در زمینه‌های مختلف از جمله گردشگری، درمان، آموزش و حمل‌ونقل برای شهروندان افغانستان، به‌ویژه زائران کربلا، مؤثر باشد.

معاون اداری و مالی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان همچنین از سفیر ایران خواست تا زمینه برگزاری سمینارهای آموزشی و دانشگاهی برای استادان بخش گردشگری و هتل‌داری این وزارت فراهم شود.

او تأکید کرد که استفاده از تجربه مراکز علمی و آموزشی ایران می‌تواند به ارتقای ظرفیت استادان و کارمندان بخش گردشگری و هتل‌داری در افغانستان کمک کند و آنان را با دستاوردها و روش‌های نوین آموزشی در این حوزه آشنا سازد.

این دیدار در حالی انجام شده است که همه‌ساله شمار زیادی از شهروندان افغانستان، به‌ویژه در ایام محرم و اربعین، برای زیارت عتبات عالیات راهی عراق می‌شوند و بخش عمده‌ای از مسیر سفر آنان از طریق ایران صورت می‌گیرد.

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