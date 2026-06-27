طالبان از ایران خواست برای زائران افغان کربلا تسهیلات فراهم کند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مولوی قدرت‌الله جمال، معاون اداری و مالی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، در دیدار با علیرضا بیکدلی، سفیر ایران در کابل، درباره فراهم‌سازی تسهیلات برای زائران افغان کربلا گفت‌وگو کرد.

او در این دیدار با اشاره به روابط میان افغانستان و ایران گفت که دو کشور از روابط «خوب و دوستانه» برخوردارند و بر همین اساس انتظار می‌رود امکانات و تسهیلات لازم برای زائران افغان در مسیر سفر به کربلا فراهم شود.

به گفته مولوی جمال، این تسهیلات می‌تواند در زمینه‌های مختلف از جمله گردشگری، درمان، آموزش و حمل‌ونقل برای شهروندان افغانستان، به‌ویژه زائران کربلا، مؤثر باشد.

معاون اداری و مالی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان همچنین از سفیر ایران خواست تا زمینه برگزاری سمینارهای آموزشی و دانشگاهی برای استادان بخش گردشگری و هتل‌داری این وزارت فراهم شود.

او تأکید کرد که استفاده از تجربه مراکز علمی و آموزشی ایران می‌تواند به ارتقای ظرفیت استادان و کارمندان بخش گردشگری و هتل‌داری در افغانستان کمک کند و آنان را با دستاوردها و روش‌های نوین آموزشی در این حوزه آشنا سازد.

این دیدار در حالی انجام شده است که همه‌ساله شمار زیادی از شهروندان افغانستان، به‌ویژه در ایام محرم و اربعین، برای زیارت عتبات عالیات راهی عراق می‌شوند و بخش عمده‌ای از مسیر سفر آنان از طریق ایران صورت می‌گیرد.

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