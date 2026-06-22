توافق صلح ایران و آمریکا نشانه پیروزی ایران است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وفاق المدارس الشیعه پاکستان با استقبال از توافق صلح میان آمریکا و ایران آن را پیروزی جمهوری اسلامی ایران دانست.

آیت‌الله حافظ سید ریاض حسین نجفی، رئیس این نهاد، و ضیاءالحسن نجفی، دبیرکل آن، اعلام کردند که ملت ایران، تکبر آمریکا را در هم شکسته است.

آنان افزودند: در حالی که از سراسر جهان تنها پاکستان مورد اعتماد ایران و آمریکا قرار گرفت، نقش این کشور در تحقق صلح بسیار مهم و تاریخی است.

در این بیانیه همچنین آمده است: تأثیر خون شهدای غزه موجب شد آمریکا و اسرائیل با شکستی تاریخی روبه‌رو شوند و ملت ایران با تکیه بر باور به حاکمیت الهی در برابر قدرت‌های جهانی، نشان دادند که قدرت برتر تنها متعلق به خداوند متعال است.

رئیس و دبیرکل وفاق المدارس شیعه پاکستان با استقبال از این توافق، آن را نشانه پیروزی ایران اسلامی دانستند و تأکید کردند که نقش پاکستان در برقراری صلح جهانی با نامی طلایی در تاریخ ثبت خواهد شد.

آنان گفتند این لطف الهی است که پاکستان امروز در مرکز توجه جهان قرار دارد و نقش رهبران این کشور از جمله نخست‌وزیر و فرمانده ارتش در تسهیل مذاکرات بسیار مهم بوده است.

در ادامه این بیانیه آمده است که ملت ایران تحت تأثیر باور دینی خود، در برابر قدرت‌های استکباری ایستادگی کرده و منافع خود را معامله نکرده است.

همچنین تأکید شده است که آمریکا که پیش‌تر تهدید به نابودی تمدن و حکومت ایران می‌کرد، در نهایت مجبور به درخواست توافق شد.

در پایان این موضع‌گیری، آمده است که وحدت کشورهای اسلامی برای مقابله با نفوذ آمریکا در منطقه ضروری است و باید همگی در برابر توطئه‌های استعماری ایستادگی کنند.

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