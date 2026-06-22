به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ طبق دادههای منتشر شده در «تایمز اسرائیل»، ۹۲.۱ درصد از شرکتکنندگان معتقدند که ایران با پیروزی از جنگ و توافق با ایالات متحده خارج شده است؛ این در حالی است که ۹۳.۱ درصد از حامیان جناح راستگرای دولت نیز با این دیدگاه موافق هستند. همچنین ۸۲.۹ درصد از شرکتکنندگان بر این باورند که جنگ شش هفتهای اخیر، امنیت اسرائیل را در بلندمدت تضعیف کرده و ۸۶ درصد نیز نسبت به نتایج حاصل از توافق مستقیم آمریکا و ایران (بدون مشارکت اسرائیل) واکنش بسیار منفی نشان دادهاند.
علاوه بر این، نظرسنجیها نشاندهنده بحران اعتماد عمیق نسبت به رهبری اسرائیل و آمریکا است. ۷۲.۵ درصد از مردم حرفهای نتانیاهو مبنی بر دستیابی به دستاوردهای استراتژیک را باور نمیکنند و بیش از نیمی از شرکتکنندگان (۵۶.۴ درصد) مدیریت جنگ توسط او را «شکستخورده یا بد» توصیف کردهاند. همچنین، محبوبیت نتانیاهو برای ماندن در قدرت با سقوطی شدید از ۴۰ درصد به ۲۹ درصد رسیده است. در همین حال، ۶۹.۱ درصد از اسرائیلیها نیز مدیریت دونالد ترامپ در قبال پیامدهای این جنگ را ناکارآمد دانستهاند.
در نهایت، این گزارش نشان میدهد که شعار «پیروزی کامل» که دولت اسرائیل از اکتبر ۲۰۲۳ مطرح میکند، با واقعیتهای مورد نظر مردم فاصله فاحشی دارد. تنها ۱۲.۲ درصد از شرکتکنندگان معتقدند اهداف جنگ (مانند نابودی حماس، بازگرداندن اسرا و رفع تهدید حزبالله) محقق شده است، در حالی که اکثریت قاطع (۶۱.۳ درصد) معتقدند این اهداف اصلاً محقق نشدهاند؛ موضوعی که نشاندهنده شکاف عمیق میان روایتهای رسمی دولت و ارزیابی واقعی افکار عمومی است.
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