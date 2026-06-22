استاندار فارس: تشییع پرشکوه رهبر شهید، ضامن امنیت ملی و وحدت کشور است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حسینعلی امیری در دومین جلسه ستاد هماهنگی تشییع و بزرگداشت رهبر شهید انقلاب، با اشاره به ناکامی رژیم صهیونیستی و آمریکا در تلاش برای بیثبات کردن کشور افزود: عزت و اقتدار ایران در عرصههای بینالمللی، ثمره خون و تلاش رهبر شهید است که حتی اکنون در برخورد با اتباع کشورهای منطقه و مجامع بینالمللی و حتی در برخورد باحجاج، تجلی یافته است.
وی، تشییع رهبر شهید را رویدادی در سطح قرن و اقشار مختلف ملت ایران را نیز وامدار فداکاریها و درایت رهبر شهید دانست و ادامه داد: ضرورت دارد که به منظور برگزاری مراسمی که بازتابدهنده علاقه و تکریم تمامی اقشار مردم، فارغ از هرگونه تفاوت در ذوق و سلیقه سیاسی به رهبر شهید انقلاب (قدس سره) باشد تلاش شود.
استاندار فارس، ضمن قدردانی از تلاش های سردار جمالی دبیر ستاد هماهنگی تشییع و بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در طراحی ساختار اعزام و برگزاری مراسم، بر چهار رکن اصلی امنیت، ایمنی، سلامت و خدمترسانی در جریان برگزاری این مراسم تاکید کرد.
امیری، با اشاره به تجربیات موفق استان فارس در مدیریت ترافیکی و گردشگری در مناسباتی چون سفرهای نوروزی، ایام اربعین و ارتحال امام راحل(ره)، بر لزوم بهره گیری از از تمامی ظرفیتهای دستگاههای دولتی و شرکتهای وابسته در حوزه حمل و نقل برای خدمترسانی و برگزاری هرچه بهتر این مراسم تاکید کرد.
وی ادامه داد: در این راستا، تامین تسهیلات لازم از طریق شهرداریهای ۱۲۷ گانه استان برای تسهیل تردد اتوبوسهای خصوصی و برنامهریزی برای اعزام خانوادههای شهدای جنگهای تحمیلی به ویژه جنگ رمضان به وسیله قطار در دستور کار قرار گرفته است.
تشکیل کمیتههای تخصصی و فعالسازی ستادهای شهرستانی
استاندار فارس، با تاکید بر ضرورت تشکیل کمیتههای تخصصی، چکلیستهای شرح وظایف و طراحی چارت سازمانی برای جلوگیری از هرگونه خلاء اجرایی، از فرمانداران خواست تا ستادهای شهرستانی را با حداکثر توان فعال کنند.
امیری، بر اهمیت روشنایی معابر، فضاسازی مناسب توسط شهرداریها و تامین محل اسکان زائران در مشهد و تهران نیز تاکید کرد.
وی، در حوزه اطلاعرسانی و مدیریت بحران نیز به منظور جلوگیری از سرگردانی مردم، بر ضرورت تمرکز اطلاعرسانی در یک مرجع واحد (سخنگوی ستاد) تاکید کرد.
استاندار فارس، همچنین خواستار حفظ شئون آیینهای استانی شد و هرگونه بینظمی یا اقدامات خارج از برنامه را غیر قابل پذیریش دانست.
امیری، با اشاره به پیچیدگیهای تاریخی فعلی، خواستار حفظ اتحاد و انسجام در سخنرانیها و برنامهها شد و گفت: در شرایطی که نبرد با دشمن از میدان نظامی به میز مذاکرات منتقل شده است، هرگونه تفرقه یا شکاف در وحدت ملی، در راستای خواستههای دشمن است.
وی، با اشاره به ظرفیتهای اجتماعی فارس، از فرمانداران این استان خواست تا در برنامهریزیهای مربوط به مراسم، توجه ویژهای به حضور و مشارکت اقشار مختلف مردم و همه اهالی استان داشته باشند.
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