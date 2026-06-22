رژیم آل خلیفه و فوبیای ایران؛ تشدید فشارها بر شیعیان بحرین در سایه جنگ

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به نظر می‌رسد موج فزاینده سرکوب و محدودیت‌ها توسط رژیم آل خلیفه در بحرین از زمان آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران که با شعار حفاظت از قانون و برقراری امنیت دنبال می‌شود، بیش از آنکه اقدامی امنیتی باشد، شبیه به روندی انتقام‌جویانه علیه بخشی از شهروندان بحرینی تحت عنوان همبستگی با جمهوری اسلامی ایران است.

براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان، این روند در جریان فصل عاشورا ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است. جایی که هر روز درگیری‌هایی میان مردم بحرین و نیروهای امنیتی رژیم آل خلیفه در پی تلاش این نیروها برای جلوگیری از برگزاری مراسم عاشورا گزارش می‌شود. موضوعی که «ابراهیم العرادی» رئیس دفتر سیاسی «ائتلاف ۱۴ فوریه»، آن را جدا از کارزار خاموش‌کردن صداها که حدود چهار ماه پیش آغاز شده نمی‌داند.

ممنوعیت سفر به ایران و عراق؛ محدودیت جدید برای زائران

در چارچوب همین کارزار، وزارت کشور رژیم آل خلیفه در اوایل ماه ژوئن جاری اعلام کرد سفر شهروندان بحرینی به عراق و ایران ممنوع شده است. تصمیمی که شامل زائرانی می‌شود که قصد رفتن به اماکن مذهبی در این دو کشور را دارند.

وزارت کشور رژیم آل خلیفه، این تصمیم را با تحولات امنیتی منطقه توجیه کرد. اما این اقدام پرسش‌هایی را برانگیخت، به‌ویژه اینکه چنین محدودیتی برای سفر به سرزمین‌های اشغالی برای نمونه، اعمال نشده است.

در همین زمینه، ابراهیم العرادی این اقدام وزارت کشور رژیم آل خلیفه را تشدیدی خطرناک و بی‌سابقه توصیف می‌کند. او می‌گوید شمار بحرینی‌هایی که سالانه برای زیارت اماکن مذهبی به عراق و ایران سفر می‌کنند بین ۶۰ تا ۹۰ هزار نفر است و این افراد مشمول تصمیم ممنوعیت سفر شده‌اند، در حالی که کشورهای دیگری با وجود شرایط ناآرام منطقه‌ای از این محدودیت‌ها مستثنا شده‌اند.

به گفته او، این تصمیم حساب‌شده است و پیام‌های سیاسی نه فقط برای داخل کشور بحرین بلکه علیه عراق و ایران نیز دارد.

عاشورا؛ عرصه تازه محدودیت‌ها

العرادی معتقد است که بحرین به سمت خطرناک‌ترین مرحله در تاریخ درگیری میان خاندان حاکم و مردم، پیش می‌رود.

او در گفت‌وگو با روزنامه «الاخبار» لبنان می‌گوید که در ماه‌های اخیر، نقض حقوق شهروندان بحرینی به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته و شامل بازداشت مداحان مذهبی و علما، محروم کردن مردم از برگزاری دسته‌های عزاداری و اقدامات دیگر شده است.

او همچنین از فرایندی سازمان‌یافته برای فقیر کردن یک طایفه کامل و سوق دادن آن به تنها یک گزینه یعنی مهاجرت از کشور سخن می‌گوید.

در کنار تصمیم ممنوعیت سفر، «راشد بن عبدالله آل خلیفه» وزیر کشور رژیم آل خلیفه در دیدار سالانه خود با رؤسای حسینیه‌های بحرین پیش از آغاز مراسم عاشورا، ممنوعیت آنچه مجالس ولی فقیه نامید را اعلام کرد و به شهروندان بحرینی هشدار داد که از الگوی ایران پیروی نکنند، از آن حمایت نکنند یا موضعی در حمایت از آن اتخاذ نکنند.

جمعیت «الوفاق» بحرین در واکنش به این تصمیم‌ها، آن‌ها را سابقه‌ای خطرناک و نگران‌کننده توصیف کرد و هشدار داد که رژیم آل خلیفه در برابر تمامیت حضور شیعیان بحرین دچار رهاشدگی طایفه‌ای نفرت‌انگیز و کنترل‌نشده شده است.

افزایش بازداشت‌ها؛ نگرانی از سلب تابعیت و اخراج

در همین چارچوب، العرادی نسبت به اتخاذ اقدامات شدیدتر علیه شهروندان بحرینی مانند سلب تابعیت و اخراج آنان، هشدار می‌دهد.

او می‌گوید: از ۲۸ فوریه گذشته تاکنون بیش از ۵۰۰ زن و مرد در بحرین، بازداشت شده‌اند و این رقم احتمالاً افزایش خواهد یافت.

به گفته وی، هر خانه‌ای در بحرین اکنون احساس خطر می‌کند و نگران ربوده شدن فرزندان، بازداشت آنان و فرستاده شدنشان به زندان با اتهام‌های طایفه‌ای و دروغین است.

بازداشت روحانیون با اتهام ارتباط با ایران

از جمله بازداشت‌شدگان اخیر، ۵۱ روحانی بحرینی هستند که هیئت امور زندانیان بحرین، پرونده‌های آنان را مستند کرده است.

این نهاد اعلام کرده که این افراد در ۸ ژوئن جاری پس از یک ماه بازداشت در مراکز تحقیق به زندان «الحوض الجاف» منتقل شدند.

وزارت کشور رژیم آل خلیفه این افراد را به ارتباط با سپاه پاسداران ایران، جاسوسی برای آن یا پیروی از اندیشه ولایت فقیه، متهم کرده است.

این هیئت تأکید کرده که پرونده این افراد در چارچوب هدف قرار دادن سازمان‌یافته آزادی‌های دینی و آزادی بیان قرار دارد.

هیئت امور زندانیان بحرین همچنین از بازداشت دو روحانی بحرینی در امارات خبر داده و گفته است این اقدام نشان‌دهنده گسترش هماهنگی امنیتی فرامرزی برای سرکوب و تعقیب علمای شیعه بحرینی به دلیل بحران منطقه‌ای است که به کشورهای خلیج فارس نیز کشیده شده است.

انتقاد فعالان از رویکرد امنیتی حکومت

یک فعال بحرینی که نخواست نامش فاش شود، در گفت‌وگو با روزنامه «الاخبار» می‌گوید: آنچه علیه بازداشت‌شدگان رخ می‌دهد به‌خصوص با صدور حکم حبس ابد برای زنان بازداشتی به دلیل بیان مخالفت با حمله علیه ایران، باعث نگرانی است.

او معتقد است که رژیم آل خلیفه بر اساس قانون رفتار نمی‌کند، بلکه بر پایه ملاحظات طایفه‌ای و سیاسی عمل می‌کند که مستقیماً بر نوع احکام و اقدامات تأثیر می‌گذارد.

این فعال اضافه می‌کند که شرایط کنونی، نگرانی‌های جدی درباره سرنوشت بازداشت‌شدگان فعلی در بحرین به‌ویژه روحانیون، ایجاد می‌کند. زیرا احتمال ساختن اتهام‌ها یا پرونده‌های امنیتی برای توجیه هدف قرار دادن آنان و خاموش کردن صدایشان وجود دارد.

به باور او، این اقدامات در خدمت مسیر عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی است که مردم بحرین آن را رد می‌کنند.

تعطیلی نهادهای فرهنگی و مذهبی شیعی

نقض‌ها تنها به افراد محدود نشده و مؤسسات و جمعیت‌های بحرین را نیز دربر گرفته است.

در اواسط ماه مه گذشته، مقام‌های رژیم آل خلیفه جمعیت «التوعیه اسلامی» بحرین را منحل کردند. یکی از مهم‌ترین نهادهای فرهنگی و اجتماعی که در سال ۱۹۷۲ توسط گروهی از علمای برجسته دینی بحرین از جمله آیت‌الله عیسی قاسم، تأسیس شده بود.

آیت‌الله عیسی قاسم پیش‌تر تابعیت بحرینی‌اش توسط حکومت رژیم آل خلیفه لغو و از بحرین تبعید شده بود.

این تصمیم در حالی گرفته شد که این جمعیت از فعالیت حزبی و سیاسی فاصله داشت و فعالیت‌های آن به حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و دینی محدود می‌شد.

منابع مخالف بحرینی این اقدام را ادامه سیاست‌های محدودسازی دانستند و معتقدند که رژیم آل خلیفه، پروژه‌ای را دنبال می‌کند که شکاف طایفه‌ای را با بهانه‌های ملی‌گرایانه تثبیت می‌کند.

گزارش عفو بین‌الملل از موج بازداشت‌ها

سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی درباره موج‌های اخیر سرکوب در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از ثبت بیش از هزار مورد بازداشت در جریان جنگ علیه ایران خبر داده است.

این بازداشت‌ها به دلیل انتشار مطالب و محتوای دیجیتال مرتبط با جنگ علیه ایران، انجام شده‌اند.

این سازمان این اقدامات را بخشی از سیاست گسترده‌تر برای محدود کردن جریان اطلاعات و اعمال کنترل شدید بر فضای دیجیتال دانسته است.

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