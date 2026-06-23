به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر محمدباقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره‌کننده "میناب ۱۶۸" و هیئت همراه پیش از ظهر امروز در مسقط با آقای " هیثم بن طارق" سلطان عمان در کاخ برکه دیدار و رایزنی کردند.

هیئت عالیرتبه ایرانی که شامگاه دوشنبه و پس از سفری فشرده به سوئیس، وارد عمان شده بودند در دیدار با سلطان عمان ارتقای سطح همکاری‌های دوجانبه تهران-مسقط را بررسی کردند.

ترتیبات اداره تنگه هرمز در آینده محور مهم دیگر این نشست دو ساعته بود. موضوعی که شب گذشته و در بدو ورود دکتر قالیباف و هیئت همراه به مسقط هم در گفتگو با بدر بوسعیدی وزیرخارجه عمان مورد بحث و رایزنی قرار گرفته بود.

در پی سفر هیئت "میناب ۱۶۸" به مسقط، ایران و عمان کمیته مشترکی برای گفتگو درباره تنگه هرمز تشکیل دادند که جزییات بیشتری از آن در بیانیه ای مشترک تا ساعتی دیگر منتشر خواهد شد./

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