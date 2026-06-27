پرفورمنس شهدای میناب در آنکارا اجرا شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در قالب برگزاری نمایشگاه و اجرای هنر مفهومی (پرفورمنس)، یاد و خاطره شهدای میناب در پایتخت ترکیه گرامی داشته شد. فضای نمایشگاه به گونهای طراحی شده بود که مخاطب خود را در فضای روز حادثه مییافت.
ردیفی از نیمکتها و صندلیهای بدون سرنشین و واژگون، در کنار کیفهای پاره، کتابهای سوخته و جامدادیهای رها شده، در فضای باز ورودی ساختمان رایزنی فرهنگی ایران در آنکارا چیده شده بود.
پارچهای سفید به نمایش درآمد که دانشآموزان به صورت نمادین، با رنگ قرمز و با نقش دستان کوچک خود، پیام همبستگی و همراهی با شهدای میناب را بر آن ثبت کردند.
در بخشی از این یادواره، آیین تجلیل و ادای احترام ویژهای به خانوادهها و معلمان شهید مدرسه میناب با حضور مقامات و حاضران برگزار شد.در بخش مربوط به بزرگداشت معلمان شهید، نقش ایثارگرانه معلمانی که تا واپسین لحظه در سنگر تعلیم و تربیت ماندند و جان خود را فدای آرمانهای خویش کردند، گرامی داشته شد.
در بخش مربوط به همدردی با خانوادهها، حاضران و مربیان با اهدای شاخههای گل، مراتب همبستگی خود را ابراز کردند و بر این نکته تأکید داشتند: یاد فرزندان این سرزمین همواره در حافظه تاریخی ملت زنده خواهد ماند.
این نمایشگاه پرفورمنس نشان داد زبان هنر میتواند فراتر از گزارشهای خبری، ابعاد انسانی فاجعه را به تصویر بکشد. استقبال گسترده مخاطبان و فعالان فرهنگی از این اجرای زنده، گواهی بر موفقیت این رویداد در تبیین ابعاد این حادثه و انتقال پیام آن به افکار عمومی بود.
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