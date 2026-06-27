حضور میلیونی عزاداران حسینی در راهپیمایی عاشورا در بیش از ۱۰۰ شهر نیجریه + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم راهپیمایی عاشورای حسینی با حضور میلیونها نفر از مردم در بیش از ۱۰۰ شهر نیجریه برگزار شد. این آیین به همت «حرکت اسلامی نیجریه» به رهبری شیخ ابراهیم یعقوب زکزاکی، علاوه بر شهرهای مختلف این کشور، در برخی کشورهای همسایه نیز برگزار شد.
بر اساس گزارشها، مراسم در شهرهای مختلف در نوبت صبح یا عصر برگزار شد و در فضایی آرام، منظم و همراه با انسجام به پایان رسید.
شرکتکنندگان از گروههای مختلف سنی، با سر دادن شعارها، مرثیهها و نوحههای عاشورایی، ارادت خود به حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و اهلبیت(ع) را ابراز کردند.
عزاداران همچنین با در دست داشتن پرچمهایی با شعار «لبیک یا حسین(ع)» و تصاویر شماری از شخصیتهای جریان مقاومت و بیداری اسلامی، از جمله امام خمینی (ره)، شهید آیتالله العظمی سیدعلی خامنهای، شهید سیدحسن نصرالله، شهید قاسم سلیمانی، آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای و شیخ ابراهیم زکزاکی، بر ادامه مسیر نهضت حسینی و پایبندی به آرمانهای آن تأکید کردند.
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