حکومت طالبان پخش تلویزیون تمدن افغانستان را قطع کرد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت (ع) ـ ابنا ـ شبکه تلویزیونی تمدن، بزرگترین و مهمترین رسانه تلویزیونی شیعیان افغانستان، اعلام کرد که از صبح امروز (سهشنبه ۲ تیر) پخش برنامههای این شبکه توسط حکومت طالبان قطع شده است.
تلویزیون تمدن در اعلامیهای اعلام کرد: « همزمان با فرارسیدن ایام تاسوعا و عاشورای حسینی و در پی یورش نیروهای امنیتی به دفتر مرکزی تلویزیون تمدن، نشرات این رسانه را قطع کردند.»
این رسانه در صفحات شبکههای اجتماعی خود از مردم مؤمن و عزادار افغانستان خواسته است که این موضوع را با حساسیت دنبال کنند و نسبت به تحولات پیشرو هوشیار باشند.
این دومین بار است که حکومت طالبان پخش برنامههای تلویزیون تمدن را قطع میکند. دو سال پیش نیز وزارت دادگستری طالبان ادعا کرده بود که این شبکه و مدرسه خاتمالنبیین(ص) در زمینهای دولتی تأسیس شدهاند و تلاش کرد مکان آنها را مصادره کند، اما با مقاومت مدنی و مسالمتآمیز شیعیان مواجه شد و در این کار موفق نشد.
واکنشها به قطع برنامههای شبکه تمدن
این اقدام موجی از نگرانی و خشم را در میان مردم افغانستان، بهویژه شیعیان، برانگیخته است. فعالان فرهنگی و ناظران آن را ادامه فشارهای سیستماتیک بر شیعیان و رسانههای مستقل میدانند.
شاهظریف ظریفی، یکی از شهروندان سنی کابل، در واکنش به این اقدام نوشت: «به عنوان یک افغان سنی، می گویم تلویزیون تمدن رسانهای مستقل بوده و حکومت نباید چنین اقدامی انجام دهد.» او تأکید کرد که بازی با عقاید و احساسات مردم به نفع افغانستان نیست و باید عواقب هر تصمیمی سنجیده شود.
بسیاری از شیعیان کابل نیز پرسیدهاند که وقتی برنامههای این شبکه هیچ مغایرتی با شریعت اسلامی نداشته، دلیل این اقدام چیست؟ کاربران شبکههای اجتماعی از مقامات طالبان توضیح خواستهاند و تأکید کردهاند که در ایام محرم، اذهان عمومی مردم آشفته شده است.
علی دلجم، از فعالان شبکههای اجتماعی، نوشت: «در یک کشور اسلامی، یورش به دفتر شبکه تلویزیونی که برنامههایش هیچ تضادی با ارزشهای اسلامی ندارد، بعید است.» او افزود که در کشورهای غیراسلامی هم مراسم عزاداری امام حسین(ع) برگزار میشود، اما در افغانستان اسلامی مانع آن میشوند.
تاکنون مقامات حکومت طالبان هیچ توضیحی درباره قطع پخش برنامههای تلویزیون تمدن ارائه نکردهاند.
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