خون شهدا جمهوریت، اسلامیت و اقتدار نظام را ارتقا داد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله رضا رمضانی، نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری امروز سهشنبه، ۲ تیر ۱۴۰۵ در مراسم سوگواری ایام محرم جوانان هلال احمر گیلان که در مسجد حاج صمدخان رشت برگزار شد، با تأکید بر ضرورت تبیین صحیح تحولات اخیر کشور اظهار کرد: امروز همه ما باید متناسب با جایگاه و مسئولیت خود آرایش فرهنگی، رسانهای و اجتماعی متناسب با شرایط جنگ ترکیبی دشمن داشته باشیم و مهمترین وظیفه، روایت صحیح واقعیتها برای افکار عمومی داخلی و جهانی است.
وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران تاکنون پیروز میدان نبرد با نظام سلطه بوده است، افزود: ملت ایران در برابر تهدیدها، تحقیرها و دعوت به تسلیم ایستادگی کرده و این ایستادگی باید بهعنوان یک روایت درست در جهان منعکس شود. البته هنوز در میدان نبرد قرار داریم، اما با هدایتهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب، مجاهدت نیروهای مسلح، دیپلماسی فعال و همراهی مردم، پیروزی نهایی جبهه حق قطعی خواهد بود.
آیتالله رمضانی با اشاره به افول تدریجی هژمونی آمریکا در جهان تصریح کرد: قدرتهایی که سالها ملتها را تحت سلطه قرار دادهاند، امروز در مسیر افول قرار گرفتهاند. جمهوری اسلامی ایران نشان داد که نهتنها در برابر فشارها عقبنشینی نمیکند، بلکه دشمنان را وادار به عقبنشینی میکند.
نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری، اقتدار علمی، نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی را از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی دانست و گفت: ایران امروز یکی از قدرتهای تأثیرگذار جهان و مقتدرترین نظام سیاسی دینی در میان کشورهای اسلامی است و این واقعیتی است که باید بهدرستی برای نسل جوان تبیین شود.
وی با اشاره به خسارتهای ناشی از جنگ و اقدامات دشمن اظهار کرد: در کنار خسارتهای مادی، خسارتهای انسانی و معنوی فراوانی نیز بر کشور تحمیل شد؛ شهادت فرماندهان، دانشمندان، زنان، کودکان و مردم بیگناه، داغهایی است که هرگز فراموش نخواهد شد.
حضور جوانان در هلال احمر شایسته قدردانی است
آیتالله رمضانی نقش هلال احمر بهویژه جوانان این مجموعه را در مدیریت بحرانها و خدمترسانی به مردم برجسته دانست و افزود: حضور مسئولانه و فداکارانه جوانان هلال احمر در حوادث اخیر مایه افتخار ملت ایران بود. دختران و پسران این مجموعه آنچنان شایسته و متعهدانه خدمت کردند که باید به همه آنان آفرین گفت.
نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری همچنین از شکلگیری یک «بعثت بزرگ مردمی» در ایران و جهان سخن گفت و افزود: ملت ایران در این حوادث وحدت و انسجامی کمنظیر از خود نشان داد و این موج تنها محدود به داخل کشور نبود، بلکه در بسیاری از کشورهای جهان نیز شاهد حمایت از ملت ایران و جبهه مقاومت بودیم.
وی با اشاره به استقبال آزادیخواهان جهان از گفتمان مقاومت اظهار کرد: امروز پیام انقلاب اسلامی، پیام کرامت انسانی، عدالتخواهی و مقابله با سلطه است و این پیام مرزهای جغرافیایی را درنوردیده است.
آیتالله رمضانی ادامه داد: ملت ایران بار دیگر ثابت کرد که حاضر است برای حفظ استقلال و عزت کشور هزینه بدهد، اما هرگز زیر بار ذلت و سلطه نخواهد رفت. همانگونه که در دوران دفاع مقدس اجازه نداد حتی یک وجب از خاک کشور جدا شود، امروز نیز در برابر هرگونه تهدید ایستادگی میکند.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) با تأکید بر ضرورت تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی افزود: گفتمان انقلاب اسلامی بر پایه «هیهات منا الذله»، عدالت، کرامت انسانی، استقلال و نفی سلطهگری و سلطهپذیری شکل گرفته و این گفتمان امروز بیش از هر زمان دیگری مورد توجه ملتهای جهان قرار دارد.
جنایات نظام سلطه باید برای نسل جوان بازخوانی شود
نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به سوابق تاریخی قدرتهای استعماری گفت: تاریخ معاصر جهان سرشار از نمونههای ظلم و جنایت قدرتهای سلطهگر است؛ از بردهداری گسترده در آفریقا گرفته تا جنایتهای هیروشیما و ناکازاکی و فجایع رخ داده در کشورهای مختلف جهان.
وی افزود: نظام سلطه همواره تلاش کرده است ملتها را وابسته نگه دارد و اجازه ندهد اراده ملتها شکل بگیرد، اما امروز شاهد انقلاب اراده ملتها در جهان هستیم و ملتهای آزاده بیش از گذشته در برابر ظلم ایستادگی میکنند.
آیتالله رمضانی با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان اظهار کرد: آنچه امروز در فلسطین رخ میدهد، نماد آشکار جنایت علیه بشریت است و ملتهای جهان بهخوبی ماهیت این رژیم و حامیان آن را شناختهاند.
وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی پرچمدار تمدن مبتنی بر کرامت، عدالت و معنویت است، افزود: در مقابل تمدن سلطه و استعمار، جمهوری اسلامی ایران الگوی تمدنی مبتنی بر عزت، استقلال و دفاع از مظلومان را به جهان معرفی کرده است.
نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: ملت ایران هیچگاه تسلیم تهدید و تطمیع نشده و نخواهد شد. ایرانیان مردمی بزرگزاده، تمدنساز و دارای هویتی ریشهدار هستند و هر زمان که کشورشان مورد تهدید قرار گیرد، با تمام توان از آن دفاع خواهند کرد.
جوانان در دوران پساجنگ نقشآفرین اصلی هستند
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش نسل جوان در آینده کشور گفت: جوانان مهمترین سرمایههای جامعه هستند و باید برای ایفای نقش مؤثر در دوران پساجنگ آماده شوند. جوانی همواره یک فرصت بوده و اگر در مسیر صحیح هدایت شود، میتواند موتور محرک پیشرفت جامعه باشد.
آیتالله رمضانی با استناد به آموزههای دینی اظهار کرد: نسل جوان دارای دو ویژگی مهم حقطلبی و عدالتخواهی است. جوانان بهصورت فطری به دنبال حقیقت و عدالت هستند و اگر تربیت صحیحی دریافت کنند، در مسیر دفاع از حق و مقابله با باطل قرار خواهند گرفت.
عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: عدالتخواهی یکی از آرمانهای بزرگ انبیای الهی بوده و امروز نیز ملتهای جهان خواستار توزیع عادلانه قدرت و ثروت و مقابله با ظلم و تبعیض هستند.
نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر اهمیت تربیت نسل جوان افزود: خانوادهها، معلمان، اساتید دانشگاهها، روحانیون و همه نهادهای تربیتی وظیفه دارند زمینه رشد فکری، معنوی و اجتماعی جوانان را فراهم کنند تا این نسل بتواند مسئولیتهای آینده کشور را بهدرستی بر عهده بگیرد.
وی تصریح کرد: جوانان ایران اسلامی وارثان امانت بزرگی هستند که شهدا برای آنان به یادگار گذاشتهاند و باید با حفظ آرمانهای انقلاب، مسیر عزت، استقلال و پیشرفت کشور را ادامه دهند.
ایمان عامل اصلی اقتدار ملت ایران است
آیتالله رمضانی با تأکید بر نقش ایمان در پیروزی ملتها اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره بر پیوند علم و ایمان تأکید کرده است و تجربه نشان داده هرجا علم از ایمان جدا شود، زمینه شکلگیری ظلم و جنایت فراهم خواهد شد.
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) افزود: امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب همواره بر نقش ایمان، توکل به خداوند و اتکای به ظرفیتهای درونی ملت تأکید داشتهاند و همین باور عامل اصلی مقاومت و پیشرفت ملت ایران بوده است.
نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری خطاب به جوانان حاضر در مراسم گفت: شما آیندهسازان این کشور هستید و باید با حفظ روحیه امید، ایمان، مسئولیتپذیری و بصیرت، مسیر تعالی و پیشرفت ایران اسلامی را ادامه دهید.
وی در پایان با اشاره به ایام سوگواری سیدالشهدا(ع) خاطرنشان کرد: ملت ایران امروز بیش از هر زمان دیگری مفاهیم عاشورا، آزادگی، عزت و ایستادگی در برابر ظلم را درک میکند و این فرهنگ، بزرگترین سرمایه ملت ایران در مسیر آینده خواهد بود.
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