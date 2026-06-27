به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ منابع فلسطینی اعلام کردند گروهی از شهرکنشینان اسرائیلی صبح شنبه به منزل یک شهروند فلسطینی در منطقه وادی سعیر در شرق الخلیل یورش بردند و موجب ایجاد رعب و وحشت در میان اعضای خانواده، بهویژه زنان و کودکان، شدند. همزمان در روستای المغیر در شرق رامالله نیز شهرکنشینان با ورود به اراضی کشاورزی، پس از تخریب حصار یک مزرعه، دامهای خود را وارد زمین کرده و خسارت گستردهای به محصولات و درختان وارد کردند.
بر اساس اعلام انجمن تعاونی تولیدات کشاورزی المغیر، در این حمله حدود ۲۷۰ اصله درخت انگور پنجساله تخریب شد. این انجمن همچنین اعلام کرد که این اقدام با حمایت افراد مسلح از میان شهرکنشینان و در حضور نیروهای ارتش اسرائیل انجام شده است. به گفته این انجمن، حملات مشابه در سالهای اخیر شامل تخریب گلخانهها، سرقت درختان، آتش زدن مخازن آب و شبکههای آبیاری و جلوگیری از دسترسی کشاورزان به زمینهایشان بوده است.
همچنین انجمن یادشده اعلام کرد از سال ۲۰۲۳ تاکنون دسترسی به بخشی از اراضی کشاورزی آن توسط نیروهای اسرائیلی مسدود شده و خسارتهای ناشی از این حملات از ۳۰ هزار شِکِل فراتر رفته است. بر اساس آمار «هیئت مقاومت دیوار و شهرکسازی» فلسطین، تنها در ماه مه گذشته، نیروهای ارتش اسرائیل و شهرکنشینان در مجموع یکهزار و ۶۵۹ مورد حمله در کرانه باختری و قدس انجام دادهاند که شامل حمله به شهروندان، تخریب مزارع، آتشزدن زمینهای کشاورزی و تخریب منازل و تأسیسات بوده است.
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