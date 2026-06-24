رضایت مردم رضایت خداوند را به دنبال دارد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام‌والمسلمین ناصر رفیعی در محفل معارفی ظهر هشتمین روز ماه محرم در حرم بانوی کرامت، اظهار داشت: از صفات مهم اصحاب عاشورایی که برگرفته از شخص سید الشهدا(ع) بود صفت راضی بودن به رضای الهی بود و اگر کسی چنین صفتی را داشته باشد صاحب نفس مطمئنه خواهد بود.

وی افزود: طبق آیات قرآن کریم، کسانی که از خدا راضی هستند و خداوند نیز از آنان راضی است حزب اللهی واقعی هستند.

استاد حوزه علمیه خاطرنشان کرد: اگر امورات بر وفق مراد انسان باشد، مسئله خاصی نیست به همین خاطر صفت رضا خودش را در مشکلات نشان خواهد داد و بسیاری از انسان ها در فراز و نشیب ها و سختی ها این صفت را از دست می دهند.

وی تأکید کرد: دین برخی از انسان‌ها حاشیه‌ای است و اگر در معرض آزمایش الهی قرار گیرند از مسیر خود منحرف می‌شوند درحالی‌که انسان باید در حوادث مختلف راضی به رضای الهی باشد تا بتواند مقام رضایت را کسب نماید.

سخنران حرم بانوی کرامت یادآور شد: نبی خدا در شب معراج در برابر مسائلی قرار گرفتند که از امتحانات و اتفاقات مهمی از قبیل امتحان گرسنگی و تحریم اقتصادی، تکذیب و تمسخر توسط مردمان سرزمین حجاز، مصائب عظیم در حق خاندان عصمت و طهارت خبر داده می‌شد؛ اما حضرت در برابر تمام این اخبار اعلام رضایت و تسلیم نمودند و راضی به رضایت الهی شدند.

وی در ادامه افزود: طبق روایت کثرت استغفار، تواضع و کثرت صدقه انسان را به مقام رضوان می‌رساند؛ و از این طریق انسان باید به دنبال کسب رضایت الهی باشد.

رفیعی یکی از راه‌های کسب رضایت الهی را رضایت مردم از انسان دانست و خاطرنشان کرد: در جایی که رضایت خدا با رضایت مردم تعارض پیدا کند و کسب رضایت مردم منجر به عدم رضایت خداوند شود؛ اگر انسان رضایت خداوند را ترجیح دهد باعث رشد و ترقی او خواهد شد و انسان محبوب خداوند خواهد شد.

استاد حوزه علمیه خاطرنشان کرد: طبق روایت هیچ انسانی حق ندارد در اموری که منجر به معصیت می شود از دیگر انسان ها اطاعت کند به همین خاطر باید در تمامی امور رضایت خداوند را در نظر گرفت.

سخنران حرم بانوی کرامت اظهار داشت: امام حسین علیه السلام می فرمایند اگر کسی رضایت مردم (اطرافیان، همسر و فرزندان) را بر رضایت خداوند ترجیح دهد، خداوند آن شخص را به خودش واگذار خواهد کرد.

رفیعی تأکید کرد: صفت رضا باعث رشد انسان خواهد شد اگر چه همراه با چالش‌ها و سختی‌های کوچک و بزرگ است.

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