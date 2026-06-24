پیام سید مجید موسوی فرمانده هوا فضای سپاه به خانواده شهید ماکان نصیری

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سردار سید مجید موسوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه پیامی خطاب به خانواده شهید ماکان نصیری از شهدای دانش آموز مدرسه میناب که در حمله موشکی آمریکا به شهادت رسید، صادر کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم رب الشهدا

رهبر شهید انقلاب حضرت امام سید علی حسینی خامنه ای: امروز شما خانواده شهدا با دل سرشار از ایمان و خشنودی از شهادت فرزندانتان ثابت کرده اید که در جامعه ما شهادت، خسارت نیست.

خانواده گرامی شهید والا مقام ماکان نصیری

شهادت یگانه واژه ی مقدسی است که مکتب عاشورائی امام حسین (ع) به نهضت و انقلاب اسلامی ایران هدیه نموده، شهیدان گرانقدر این مرز و بوم مفتخر به دریافت این هدیه و درجه گرانبها گردیدند در واقع شما خانواده محترم شهد بودید که امر الهی را مبنی بر جهاد فی سبیل الله و ایستادگی در مقابل ظلم و جور ظالمان به اموال و انفس لبیک گفتید و بستر لازم را در جامعه اسلامی برای قهرمان پروری و شهادت مهیا نمودید.

بسی مایه فضیلت است که یاد شهدا را زنده بداریم تا چراغ راه تبار عاشقان و نوید بخش بشارتی نو باشد، صبر و بصیرت شما خانواده بزرگوار بهترین الگوی اخلاق و معنویت اسلامی و اقشار مختلف جامعه و حاکمیت این روح الهی در سطح جامعه است که شایسته تقدیر و سپاس است.

سرتیپ پاسدار سید مجید موسوی

شهید ماکان نصیری از دانش آموزان مدرسه شجره طیبه میناب بود که روز ۹ اسفند در پی حمله جنایتکارانه ارتش تروریستی آمریکا به این مدرسه به شهادت رسید و بقایای پیکرش پیدا نشد. دادستان هرمزگان اخیراً گفته است که طبق بررسی‌ها، موشک تاماهاوک آمریکایی دقیقاً به این دانش آموز شهید برخورد کرده بود.

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