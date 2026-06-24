عملیات امنیتی حشد شعبی در مناطق صحرایی اطراف استان کربلا

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یک منبع امنیتی در استان الانبار از عملیات امنیتی گسترده حشد شعبی برای پیگرد بقایای تروریسم از صحرای الانبار در غرب عراق به سمت مرزهای استان کربلای معلی خبر داد.

این منبع افزود که نیروهای حشد شعبی عملیات امنیتی گسترده را در مناطق صحرایی حد فاصل میان الانبار و استان کربلای معلی با هماهنگی با فرمانده عملیات دو استان برای پیگرد بقایای تروریسم و اماکنی که سلاحهایشان را مخفی کرده اند، آغاز کرده اند.

به گفته این منبع، این عملیات با هدف پاکسازی مناطقِ هدف و تشدید تدابیر امنتیی در این مناطق انجام می شود، که برخی از این مناطق به خاطر وضعیت پرپیچ و خم جغرافیایی خطرناک است.

این منبع که با پایگاه عراقی المعلومه گفتگو می کرد، حشد شعبی ادامه داد که نیروهای حشد شعبی توانسته اند تعداد زیادی تونلهای سری و خاکریزهایی را که گروه تروریستی داعش هنگام سیطره بر بخش اعظم مناطق صحرایی مرتبط دو استان احداث کرده بودند، منهدم کنند.

به گفته این منبع، این عملیات با هدف پاکسازی تمام مناطق صحرایی و استقرار ایستهای امنیتی ثابت و سیار برای جلوگیری از هرگونه رخنه امنیتی انجام می شود.

این منبع امنیتی از کشف یک انبار تجهیزات و مواد منفجره متعلق به بقایای هسته های گروه تروریستی داعش طی یک عملیات امنیتی پیشدستانه حشد شعبی در مناطق غربی الرمادی در استان الانبار خبر داد.

.............

پایان پیام/ ۲۱۸