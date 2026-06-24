به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست مشترک معاونت بین‌الملل این حزب با حضور معاونین بین‌الملل و مهمان ویژه این برنامه، کی نیکلاس اوکیف، تحلیلگر و نظامی سابق ارتش ایالات متحده، برگزار شد. در این نشست که با ترجمه و همراهی دکتر اسلاملو از مجموعه افق نو صورت گرفت، ضمن تبیین تاریخچه و فعالیت‌های بین‌المللی حزب مؤتلفه اسلامی، دیدگاه‌های انتقادی پیرامون ساختار نظام سرمایه‌داری، تحولات غزه و حقایق تاریخی غرب مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

تبیین مواضع و تاریخچه حزب مؤتلفه اسلامی

مهدی تهرانی، معاون بین‌الملل حزب مؤتلفه اسلامی، ضمن خیرمقدم به حاضران و اعضای مجموعه افق نو، به تشریح تاریخچه و نقش حزب در سپهر سیاسی ایران پرداخت. وی در این بخش تأکید کرد که معاونت بین‌الملل حزب مؤتلفه اسلامی علاوه بر برقراری روابط دوجانبه با احزاب و جریانات مختلف، در سازمان‌های بین‌المللی نیز به عنوان یک کنشگر فعال حضور دارد.

دیدگاه‌های اوکیف پیرامون نظام سرمایه‌داری

اوکیف در سخنان خود با انتقاد شدید از ساختارهای حاکم بر غرب گفت: در کشورهای دارای نظام کاپیتالیسم، گسترش بازار سرمایه رابطه مستقیمی با جنگ‌افروزی دارد.

وی با تأکید بر ضرورت صداقت در بیان حقایق گفت: دشمنِ درون‌خانه، خطرناک‌تر از دشمن خارجی است؛ چرا که مقابله با دشمن خارجی سهل‌تر است. من وظیفه الهی خود می‌دانم که برخلاف جریان غالب، حقایق را بازگو کنم.

طوفان‌الاقصی؛ نقطه عطفی در شناخت چهره واقعی رژیم صهیونیستی

وی درباره عملیات طوفان‌الاقصی در هفتم اکتبر تصریح کرد: این رویداد، حرکتی عظیم در مقیاس جهانی بود. پیش از این تاریخ، ابعاد تجاوزات و ظلم به زنان و کودکان غزه عیان نبود. رسانه‌ها در پی آن بودند که با دروغ‌پردازی، حماس را وام‌دار حمایت مالی اسرائیل جلوه دهند، در حالی که پس از ۷ اکتبر، ماسک از چهره واقعی اسرائیل برداشته شد.

این افسرسابق آمریکایی با اشاره به نگاه غیرانسانی صهیونیست‌ها به فلسطینیان افزود: صهیونیست‌ها تنها خود را انسان می‌دانند و برای دیگران حقوقی قائل نیستند. اگر فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی نبود، نسل‌کشی جاری در غزه همچنان از دید مردم جهان پنهان می‌ماند؛ در حالی که امروز همه شاهد این جنایات هستیم.

نقد افسانه هولوکاست و رویکرد هژمونیک رسانه‌ها

وی در بخش جنجالی سخنان خود با مقایسه تطبیقی نسل‌کشی‌ها گفت: چرا رخداد میان آلمان و یهودیان در جنگ جهانی دوم نسل‌کشی محسوب می‌شود، اما اقدامات رژیم صهیونیستی در فلسطین خیر؟ هیتلر در آن دوران بر اساس فرآیندهای دموکراتیک برای رهبری آلمان انتخاب شد و به وعده‌های خود برای بهبود وضعیت معیشتی مردم و مقابله با نفوذ یهودیان در اقتصاد آلمان عمل کرد.

این نظامی سابق آمریکایی با ادعای اینکه عدد ۶ میلیون کشته در هولوکاست یک «افسانه» است، گفت: اسناد صلیب سرخ، رقم کشته‌ها را حدود ۲۷۰ هزار نفر اعلام کرده است. این افسانه‌سازی برای ترساندن مردم استفاده می‌شود و هر کسی در اروپا بخواهد چنین افشاگری‌هایی کند، حرفه‌اش به پایان می‌رسد.

واکاوی نقش لابی‌های صهیونیستی در بحران‌های جهانی

وی در ادامه اظهاراتش با اشاره به وضعیت اقتصادی آمریکا گفت: اکنون آمریکا حدود ۳۳ تریلیون دلار به نظام بانکداری سرمایه‌داری بدهکار است. رسانه‌ها تحت سلطه هژمونی یهود قرار دارند و هولوکاست را چنان جلوه داده‌اند که هرآنچه بدی است به هیتلر نسبت داده شود. همچنین حوادث ۱۱ سپتامبر توطئه‌ای بود که توسط موساد طراحی شد تا به بهانه آن، پای قدرت‌های غربی به افغانستان، عراق و ایران باز شده و با نابودی این کشورها، مسیر ساخت “اسرائیل بزرگ” هموار شود.

توصیه‌های استراتژیک به جمهوری اسلامی ایران

در پایان این نشست، اوکیف خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی ایران توصیه کرد: من از میزان ذخایر تسلیحاتی شما بی‌اطلاعم اما فکر می‌کنم در حد کفایت است. شما باید همچنان از گروه‌های نیابتی خود در جبهه مقاومت حمایت کنید. من نیز در این مسیر در کنار شما هستم و حتی حاضرم به میدان بیایم تا با همکاری هم، رژیم صهیونیستی را نابود کنیم؛ تمام تلاش شما باید معطوف به این هدف باشد.

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