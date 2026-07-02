به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رسانههای عبری به مناسبت هزارمین روز عملیات «طوفانالاقصی»، به بررسی پیامدهای امنیتی و سیاسی این رویداد پرداختهاند. بر اساس این گزارشها، حمله هفتم اکتبر علاوه بر تلفات انسانی، اعتماد بخش قابل توجهی از شهرکنشینان به توان ارتش و نهادهای امنیتی را متزلزل کرد و روایت دیرینه رژیم صهیونیستی مبنی بر تأمین امنیت یهودیان را با چالش جدی روبهرو ساخت. همزمان، اختلافها بر سر مسئولیت این شکست و نحوه مدیریت جنگ از سوی کابینه بنیامین نتانیاهو همچنان ادامه دارد.
در این گزارش همچنین به ارزیابی برخی مقامها و تحلیلگران صهیونیست اشاره شده است که معتقدند در صورت گسترش همزمان درگیریها در جبهههای دیگر، از جمله لبنان، خسارتهای واردشده به اسرائیل میتوانست بهمراتب سنگینتر باشد. این در حالی است که جنگ غزه پس از حدود سه سال همچنان ادامه دارد و به گفته برخی منابع اسرائیلی، با وجود ویرانیهای گسترده، جنبش حماس همچنان توان سازماندهی خود را حفظ کرده است؛ موضوعی که در کنار بحران اسرا، تداوم جنگ و کاهش روند عادیسازی روابط با برخی کشورهای عربی، همچنان یکی از مهمترین دغدغههای سیاسی و امنیتی رژیم صهیونیستی به شمار میرود.
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