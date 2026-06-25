به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله رضا رمضانی، شامگاه چهارشنبه، ۳ تیر ۱۴۰۵ در مراسم عزاداری شب عاشورا که در مسجد سلیمانداراب رشت برگزار شد، با تأکید بر پیوند عمیق عاشورا و غدیر گفت: اسلام عاشورایی همان اسلام غدیری است و غدیر، مکمل بعثت پیامبر اکرم(ص) و معرفیکننده جریان امامت و رهبری در جامعه اسلامی است.
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با اشاره به آیه «الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی» اظهار کرد: مجموعه احکام اسلامی بدون امام جامعه به تحقق کامل نمیرسد و یأس کفار در روز غدیر به این معنا بود که جریان هدایت و امامت ادامه خواهد یافت.
وی افزود: پیام غدیر این است که بهترینها باید در جامعه حکومت کنند؛ از همین رو خداوند امیرالمؤمنین(ع) را که نفس پیامبر(ص)، حقیقت قرآن و مظهر عدالت، زهد، علم و شجاعت بود، به عنوان امام معرفی کرد.
آیتالله رمضانی تصریح کرد: اگرچه این امر در تاریخ به صورت کامل تحقق نیافت، اما خصوصیت اسلام غدیری آن است که جامعه اسلامی باید بر محور شایستهسالاری، عدالت، زهد و رهبری الهی اداره شود.
عاشورا؛ تجلی اسلام غدیری در میدان ایستادگی
این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه عاشورا برای زنده ماندن اسلام غدیری رقم خورد، خاطرنشان کرد: امام حسین(ع) و یاران باوفایش جان خود را تقدیم کردند تا حقیقت اسلام، امامت و ولایت در تاریخ زنده بماند.
نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: اسلام غدیری در برابر اسلام اشرافی، متملقانه، ریاکارانه و منافقانه قرار دارد؛ اسلامی که نه سلطهگر است و نه سلطهپذیر، نه زور میگوید و نه زور را میپذیرد.
وی با تأکید بر اینکه اسلام غدیری به معنای یاری مظلومان و مقابله با مستکبران است، افزود: عاشورا جلوه عملی این حقیقت بود؛ جریانی که در آن نه ظلم پذیرفته شد و نه در برابر ظلم سکوت صورت گرفت.
آیتالله رمضانی با اشاره به نقش مردم در سرنوشت جامعه اسلامی گفت: آموزه دیگر غدیر، حضور مردم در میدان مسئولیتپذیری است و عاشورا نیز نشان داد که مردم مؤمن و آگاه چگونه میتوانند در مسیر دفاع از حق نقشآفرین باشند.
انقلاب اسلامی؛ ایستادگی در برابر نظام سلطه
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با اشاره به وضعیت جهان اسلام اظهار کرد: متأسفانه بسیاری از کشورهای مسلمان به دلیل سلطه نظامهای استعماری نتوانستهاند استقلال واقعی خود را حفظ کنند؛ در حالی که اگر کشورهای اسلامی متحد میشدند، جهان اسلام امروز میتوانست به یکی از قدرتهای بزرگ اقتصادی، علمی و سیاسی دنیا تبدیل شود.
وی با بیان اینکه ایران اسلامی به برکت رهبری الهی و حضور مردم به یکی از مقتدرترین کشورهای جهان اسلام تبدیل شده است، افزود: امام خمینی(ره) به ملت ایران آموخت که با ایمان، اراده و اتکای به قدرت الهی میتوان در برابر نظام سلطه ایستاد.
آیتالله رمضانی تأکید کرد: ایران اسلامی نشان داد که در برابر تهدیدها و تحقیرها تسلیم نمیشود و همین ایستادگی، هیمنه پوشالی قدرتهای استکباری را در جهان به چالش کشیده است.
استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به خون شهدای مقاومت گفت: همانگونه که خون سیدالشهدا(ع) اسلام را زنده کرد، خون سید شهدای مقاومت نیز موجب بیداری ملتها در سراسر جهان شد و نه تنها مسلمانان، بلکه بسیاری از غیرمسلمانان را نیز متوجه مسیر حمایت از مظلومان کرد.
تشییع پیکر رهبر شهید میتواند بزرگترین تشییع تاریخ بشر باشد
آیتالله رمضانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آیینهای بزرگداشت و تشییع پیکر رهبر شهید گفت: هنوز مراسم تشییع پیکر ایشان انجام نشده، اما نگاه بسیاری از مردم در ایران و جهان به این مراسم دوخته شده و ملتها مشتاق حضور در این وداع تاریخی هستند.
عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: پیشبینی میشود در روزهای آینده در تهران، قم، مشهد، نجف و کربلا صحنههای بزرگی از حضور مردم رقم بخورد و این تشییع، به نمادی از بیعت دوباره ملت با آرمانهای اسلام، انقلاب و فرهنگ عاشورا تبدیل شود.
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) اضافه کرد: این مراسم میتواند به بزرگترین تشییع تاریخ بشر تبدیل شود و تحولی جهانی را به دنبال داشته باشد.
وی با اشاره به برگزاری مجالس یادبود در برخی کشورهای اسلامی اظهار کرد: حضور دهها هزار نفر در مجالس بزرگداشت در هندوستان و حضور گسترده مردم در لاهور پاکستان نشان میدهد که این حرکت، تنها یک مراسم داخلی نیست، بلکه نشانهای از بیداری امت اسلامی و پیوند ملتها با جبهه مقاومت است.
آیتالله رمضانی در پایان با ذکر مصیبت حضرت سیدالشهدا(ع) و یادآوری غربت پیکر مطهر امام حسین(ع) در کربلا گفت: در حالی که امروز پیکر شهیدان جنگ تحمیلی اخیر با احترام و حضور میلیونی مردم تشییع میشود، پیکر مطهر سیدالشهدا(ع) سه روز در کربلا بیغسل و بیکفن بر زمین ماند؛ از این رو محرم امسال برای ملت ایران معنایی عمیقتر یافته و ایستادگی در برابر دشمنان، زمینهساز پیروزی نهایی جبهه اسلام خواهد بود.
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