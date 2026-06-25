پاکستان ادعای طرح موساد برای ترور عاصم منیر را رد کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مقامهای پاکستانی ادعای مطرحشده از سوی یک روزنامهنگار برزیلی درباره طراحی موساد برای ترور عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، و اعضای هیئت پاکستانی در جریان سفر به سوئیس را بیاساس و کاملاً بیمعنی توصیف و رد کردند.
این ادعا از سوی پپه اسکوبار، روزنامهنگار برزیلی، در جریان یک پادکست به میزبانی ماریو نافال، تحلیلگر سیاسی، مطرح شد.
اسکوبار مدعی شد ارتش پاکستان اطلاعات معتبری درباره طرحی منتسب به موساد دریافت کرده بود که بر اساس آن، عاصم منیر و دیگر مقامهای پاکستانی که برای رایزنیهای دیپلماتیک مرتبط با گفتوگوهای اخیر ایران و آمریکا به سوئیس سفر کرده بودند، هدف قرار میگرفتند.
به گفته این روزنامهنگار، این طرح ادعایی به نشستهایی در مجتمع بورگناشتوک در سوئیس مربوط بوده است؛ جایی که هیأتهای پاکستان و قطر در گفتوگوهای مرتبط با مذاکرات ایران و آمریکا با هدف پیشبرد تلاشها برای پایان دادن به درگیریهای گستردهتر در غرب آسیا حضور داشتند.
با این حال، مقامهای پاکستانی این ادعا را به طور کامل رد کرده و آن را فاقد هرگونه مبنای واقعی دانستند.
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