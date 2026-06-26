به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پس از متوقف ساختن فعالیت‌های شبکه تلویزیونی تمدن افغانستان توسط حکومت طالبان، حوزه علمیه خاتم‌النبیین(ص) نیز که توسط مرحوم آیت الله محسنی، از علمای شیعه این کشور تأسیس شده بود، پلمب شد.

در پی این اقدام طالبان، هیئت امنای این حوزه علمیه شیعه، بیانیه‌ای صادر کرد و در آن یادآور شد در حکومتی که ادعای اسلام و شریعت دارد، باید مراکز دینی تکریم و حمایت شوند. شرح بیانیه در ادامه می‌آید:

بسم الله الرحمن الرحیم



الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآله الطاهرین و أصحابه المنتجبین.



هیئت امنای حوزه علمیه خاتم‌النبیین(ص) با تأسف و نگرانی عمیق، اقدام اخیر در لاک و مهر نمودن مسجد، حسینیه، کتابخانه، مدرسه برادران و مدرسه خواهران این حوزه را از سوی وزارت محترم عدلیه، در حالی که موضوع مورد اختلاف همچنان در محکمه خاص تحت رسیدگی قرار داشته و تاکنون هیچ حکم نهایی و قطعی از سوی مرجع صالح قضایی صادر نشده است، اقدامی شتاب‌زده و مغایر با انتظار جامعه دینی و علمی کشور می‌داند.



حوزه علمیه خاتم‌النبیین(ص) با سالیان متمادی سابقه در خدمت به دین، تربیت عالمان، نشر معارف اسلامی و خدمت به مردم افغانستان، بر اساس قباله‌، اسناد شرعی و مدارک معتبر قانونی تأسیس و اداره گردیده و هیچ‌گونه وابستگی حزبی نداشته و ندارد. تمامی ادعاهای مطرح‌شده درباره این حوزه نیز هم‌اکنون در محکمه خاص تحت رسیدگی است و بدیهی است که فصل‌الخطاب، حکم نهایی مرجع قضایی خواهد بود.



هیئت امناء این حوزه علمیه با کمال احترام به نظام اسلامی و مراجع قضایی، یادآور می‌شود که در کشوری که بر پایه شریعت مقدس اسلام اداره می‌شود، انتظار عمومی آن است که مدارس دینی، مساجد، حسینیه‌ها و مراکز تعلیم و تربیت اسلامی، بیش از هر چیز مورد حمایت، تکریم و صیانت قرار گیرند. تعلیق فعالیت چنین مراکزی، پیش از صدور حکم نهایی محکمه، نه تنها موجب نگرانی استادان، طلاب و خانواده‌های آنان، بلکه سبب تأثر گسترده علما، شخصیت‌های دینی و مردم مؤمن خواهد شد.



بی‌تردید، انتظار مردم متدین افغانستان از امارت اسلامی، حمایت از مراکز دینی و علمی و فراهم ساختن زمینه استمرار رسالت آموزشی و تبلیغی آنهاست؛ نه آنکه فعالیت این مراکز، پیش از اثبات ادعاها و صدور حکم قضایی، متوقف گردد. این انتظار، ریشه در جایگاه رفیع علم، مسجد و مدارس دینی در شریعت اسلامی دارد.



از این‌رو، هیئت امنای حوزه علمیه خاتم‌النبیین(ص) از مقامات عالیه امارت اسلامی افغانستان با احترام درخواست می‌نماید دستور فرمایند لاک و مهر این حوزه هرچه سریع‌تر برطرف گردد و تا زمان صدور حکم نهایی محکمه، فعالیت‌های علمی، آموزشی، عبادی و فرهنگی آن ادامه یابد.



همچنین پیشنهاد می‌شود، به منظور اطمینان خاطر همگان و تحقق عدالت، کمیسیونی بی‌طرف، متخصص و مورد اعتماد مأمور بررسی قباله‌ها، اسناد شرعی و مدارک قانونی حوزه علمیه خاتم‌النبیین(ص) و سایر مراکز مرتبط گردد تا حقیقت امر بر اساس اسناد معتبر روشن شده و تصمیم نهایی در فضای عدالت، قانون و انصاف اتخاذ گردد.



هیئت امنای حوزه علمیه خاتم‌النبیین(ص) اطمینان دارد که مسئولان عالی امارت اسلامی، با اهتمام به اجرای عدالت، پاسداری از شعائر اسلامی و حمایت از مراکز دینی و علمی، دستورات لازم را برای رفع این نگرانی و استمرار فعالیت این مرکز علمی و دینی صادر خواهند فرمود.



هیئت امنای حوزه علمیه خاتم‌النبیین(ص)

..............

پتیان پیام/