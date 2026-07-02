به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان جهانی و خیریه «حسین کیست؟» (Who is Hussain?) در اقدامی جالب با حضور در پایتخت یکی از کشورهای جزیرهای اقیانوس هند، ایستگاههای توزیع آب معدنی برپا کرد. داوطلبان این مجموعه با توزیع آب معدنی میان شهروندان در شهر «پورتلوئی»، تلاش کردند تا در ایام محرم، پیام انسانی و عدالتخواهانه امام حسین (ع) را به مردم این منطقه معرفی کنند.
بر روی تمامی بطریهای توزیعشده، برچسبهایی با شعار « بهیاد امام حسین(ع)، آب بنوش» نصب شده بود.
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