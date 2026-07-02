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کشور موریس؛ توزیع آب‌معدنی با پیامِ »آب بنوش به‌یاد امام حسین(ع)«

۱۱ تیر ۱۴۰۵ - ۱۵:۲۴
کد مطلب: 1834488
کشور موریس؛ توزیع آب‌معدنی با پیامِ »آب بنوش به‌یاد امام حسین(ع)«

داوطلبان سازمان خیریه «حسین کیست؟» آب‌های معدنی رایگان با برچسب بنوش به‌یاد امام حسین(ع) در شهر پورت‌لوئی، پایتخت کشور موریس، توزیع کردند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان جهانی و خیریه «حسین کیست؟» (Who is Hussain?) در اقدامی جالب با حضور در پایتخت یکی از کشورهای جزیره‌ای اقیانوس هند، ایستگاه‌های توزیع آب معدنی برپا کرد. داوطلبان این مجموعه با توزیع آب معدنی میان شهروندان در شهر «پورت‌لوئی»، تلاش کردند تا در ایام محرم، پیام انسانی و عدالت‌خواهانه امام حسین (ع) را به مردم این منطقه معرفی کنند.

بر روی تمامی بطری‌های توزیع‌شده، برچسب‌هایی با شعار « به‌یاد امام حسین(ع)، آب بنوش» نصب شده بود.  

کشور موریس؛ توزیع آب‌معدنی با پیامِ »آب بنوش به‌یاد امام حسین(ع)«

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