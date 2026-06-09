زهران ممدانی در دفاع از تیم ملی ایران مقابل ترامپ ایستاد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شهردار نیویورک اقدام دولت ترامپ علیه تیم ملی ایران در جام جهانی را زیر سوال برد.
کارشکنی دولت آمریکا علیه تیمهای شرکت کننده در صدور ویزا و برخورد تحقیرآمیز پلیس باعت شده تا امروز(سهشنبه) زهران ممدانی شهردار مسلمان نیویورک به سیاستهای ترامپ انتقاد کند و در بخشی از صحبتهایش پشت ایران درآمد و گفت: «صدور ویزای یک روزه برای یک تیم(ایران) برای شرکت در جام جهانی با روح جام جهانی تعارض دارد».
هنوز جام جهانی آغاز نشده میزبانی آمریکا به دلیل کارشکنیها و برخوردهای تحقیر آمیز زیرسوال رفته و به سوژه اول جام جهانی تبدیل شده است.
بعد از کارشکنی دولت آمریکا در عدم صدور ویزای ١۵ عضو هیئت ایرانی و لغو کمپ تمرینی و صدور ویزای روزانه برای بازیکنان چندین اقدام جدید انجام داد تا صدای جهان بلند شد.
بازداشت ٧ ساعته ایمن حسین، ستاره عراق در فرودگاه شیکاگو، دیپورت عکاس تیم ملی عراق بعد از ١٢ ساعت بازداشت، دیپورت داور سومالیایی که بهترین داور قاره آفریقا است، برخورد تحقیر آمیز پلیس آمریکا با کاروان تیم ملی سنگال و ازبکستان هنگام ورود به کشور بخشی از کارشکنی دولت آمریکاست.
ممدانی میگوید که ندادن ویزا به خبرنگاران، عدم صدور ویزای برای برخی از اعضای کادرفنی و دادن ویزای روزانه به یک تیم ملی(ایران) با روح جام جهانی تعارض دارد.
شهردار مسلمان نیویورک تاکید کرد که اقدامات تبعیض آمیز دولت باعث میشود که روح این مسابقات که شرکت مساوی همه تیمها در کنار هم است را زیرسوال ببرد.
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