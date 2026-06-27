به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آستان مقدس امام حسین (ع) با صدور بیانیهای از موفقیت کامل طرح ویژه عاشورای حسینی و مدیریت حضور میلیونها زائر و عزادار در مراسم «رکضه طویریج» (هروله کنان) خبر داد.
بر اساس این بیانیه، این طرح با نظارت مستقیم، شیخ عبدالمهدی کربلایی، نماینده مرجعیت عالی دینی و متولی شرعی آستان مقدس امام حسین (ع) و حسن رشید العَبایجی دبیرکل آستان حسینی و با مشارکت تمامی بخشهای این آستان مقدس اجرا شد.
در این بیانیه آمده است که برنامهریزی انجامشده از انعطافپذیری بالایی برخوردار بود و نیروهای تخصصی آموزشدیده با آمادگی کامل، مسئولیت مدیریت جمعیت میلیونی عزاداران را بر عهده داشتند؛ بهطوری که مراسم بدون هیچگونه ازدحام، خفگی یا بینظمی برگزار شد.
آستان مقدس امام حسین (ع) همچنین اعلام کرد که برنامهریزی برای برگزاری موفق مراسم «رکضه طویریج» از چند ماه پیش آغاز شده بود و با نظارت میدانی مستمر مسئولان آستان، پروژههای عمرانی از جمله توسعه مسیرهای منتهی به باب قبله حرم مطهر امام حسین (ع) از طریق اجرای بخشهایی از پروژه صحن امام حسن مجتبی (ع) و افزایش ظرفیت عبور زائران به صورت شبانهروزی دنبال شد.
در ادامه این بیانیه تأکید شده است که طرح عاشورای امسال تنها به برگزاری مراسم «رکضه طویریج» محدود نبوده، بلکه از نخستین شب ماه محرم و همزمان با آیین تعویض پرچم حرم آغاز شده و تا سیزدهم محرم، سالروز تدفین پیکرهای مطهر شهدای کربلا، ادامه خواهد داشت. پس از آن نیز برنامهریزیهای ویژه برای خدمترسانی به زائران اربعین آغاز میشود.
آستان مقدس امام حسین (ع) همچنین از اجرای مجموعهای از خدمات رفاهی و درمانی برای زائران خبر داد که شامل تأمین آب سرد، ایجاد محلهای استراحت، نصب سامانههای مهپاش و خنککننده برای کاهش گرمای هوا، استقرار تیمهای پزشکی و تجهیز مهمانسرای امام حسین (ع) برای توزیع غذا میان زائران بوده است.
در این بیانیه با اشاره به حضور گسترده عزاداران از داخل و خارج عراق آمده است که تمامی مراسم عزاداری در حرم مطهر حسینی طی ۲۴ ساعت بهصورت روان و منظم برگزار شد و مراسم «رکضه طویریج» نیز با وجود گرمای شدید هوا، بدون ثبت هیچگونه حادثه ناشی از ازدحام یا خفگی به پایان رسید.
آستان مقدس امام حسین (ع) در پایان از آستان مقدس حضرت عباس (ع)، دولت مرکزی و محلی عراق، وزارتخانهها و نهادهای خدماتی، نیروهای امنیتی، موکبهای حسینی، رسانهها، داوطلبان و تمامی زائران که در برگزاری موفق مراسم عاشورای امسال مشارکت داشتند، قدردانی کرد.
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