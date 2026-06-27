هدف قرار دادن عزاداران امام حسین(ع) اقدامی غیرقابل تحمل است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله سید ساجد علی نقوی رئیس شورای علمای شیعه پاکستان در بیانیه‌ای اعلام کرد حوادث خشونت‌آمیز اخیر در منطقه هنگو نشان‌دهنده غفلت آشکار دولت و نهادهای امنیتی است و عملکرد آن‌ها را با پرسش جدی مواجه می‌کند.

وی گفت: عناصر ضدصلح اکنون از ابزارهای پیشرفته‌ای مانند پهپاد و موشک استفاده می‌کنند، در حالی که نهادهای امنیتی در وضعیت ناتوانی و بی‌عملی قرار دارند.

نقوی افزود: در سه منطقه در هنگو، حملات موشکی انجام شده و همچنین چندین حمله پهپادی صورت گرفته است که هدف آن ایجاد رعب و وحشت در میان مردم و هدف قرار دادن عزاداری امام حسین(ع) بوده است.

نقوی رئیس شورای علمای شیعه پاکستان گفت: این‌گونه حملات بزدلانه نه تنها جان انسان‌ها را تهدید می‌کند، بلکه حمله‌ای به امنیت ملی، آزادی مذهبی و همزیستی میان مذاهب مختلف نیز محسوب می‌شود.

نقوی با محکوم کردن این اقدامات در ایام ماه محرم، تأکید کرد که هدف قرار دادن عزاداران امام حسین(ع) اقدامی غیرقابل تحمل و به‌شدت محکوم است.

وی خواستار انجام تحقیقات فوری، شفاف و بی‌طرفانه درباره این حادثه شد و تأکید کرد که باید علاوه بر عاملان اصلی، همه تسهیل‌کنندگان این اقدامات نیز به دست قانون سپرده شوند.

طبق گزارش‌ها افراد ناشناس به منطقه هنگو موشک‌هایی شلیک کردند که هدف آنها هدف قرار دادن مراسم عزاداری ماه محرم بوده است، اما این حادثه تلفاتی نداشته است.

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