به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پایگاه عبری «یدیعوت آحرونوت» گزارش داد همزمان با ادامه رایزنیها میان رژیم صهیونیستی و لبنان برای دستیابی به یک راهحل سیاسی و آغاز واگذاری تدریجی مسئولیت امنیتی برخی روستاهای جنوب لبنان به ارتش این کشور، موضوع اعتماد ساکنان مناطق شمالی فلسطین اشغالی به دولت و ارتش بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است.
این موضوع در نشستی تخصصی در حاشیه کنفرانس امنیت ملی برگزارشده توسط «یدیعوت آحرونوت» و مؤسسه مطالعات امنیت ملی (INSS) بررسی شد.
در این نشست، «موشه داویدوویچ» رئیس مجمع شهرکهای خط مقدم، با اشاره به اینکه احساس امنیت در میان شهرکنشینان هنوز احیا نشده است، گفت با وجود حضور و فعالیت ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان، نگرانی از احتمال نفوذ نیروهای مقاومت همچنان پابرجاست.
وی افزود تجربه عملیات هفتم اکتبر همچنان بر ذهن ساکنان مناطق مرزی سایه افکنده و هیچ تضمینی برای رفع کامل تهدیدات آینده وجود ندارد.
«شفران گیتلمن» پژوهشگر مؤسسه مطالعات امنیت ملی نیز بحران اعتماد را دارای دو بُعد دانست؛ نخست، پیامدهای ناشی از عملیات هفتم اکتبر و دوم، فاصله میان وعدههای مسئولان و واقعیتهای میدانی.
وی تأکید کرد بازسازی اعتماد عمومی تنها از طریق گفتوگوی شفاف با شهروندان و پرهیز از وعدههای غیرقابل تحقق امکانپذیر است و اعتماد مردم به ارتش، لزوماً به معنای احساس امنیت کامل نیست.
شرکتکنندگان در این نشست همچنین از عملکرد دولت رژیم صهیونیستی در رسیدگی به مشکلات ساکنان شمال انتقاد کردند و خواستار مشارکت دادن شهرکنشینان در تصمیمهای مربوط به آینده مناطق مرزی شدند.
آنان در پایان تأکید کردند که بازسازی شمال فلسطین اشغالی تنها به ترمیم زیرساختها محدود نمیشود، بلکه نیازمند بازگرداندن اعتماد عمومی از طریق شفافیت، عمل به تعهدات و سرمایهگذاری بلندمدت در حوزه امنیت و کیفیت زندگی است.
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