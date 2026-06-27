به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سرکار خانم معصومه شریفی از برگزاری جلسات کمیته بانوان قرارگاه بلاغ مبین جامعه الزهرا سلاماللهعلیها با موضوع همافزایی نهادهای همسو در برنامههای فرهنگی مراسم تشییع امام شهید در جامعه الزهرا سلاماللهعلیها خبر داد.
معاون تبلیغ و امور فرهنگی جامعه الزهرا سلاماللهعلیها گفت: این جلسه با حضور مدیرکل امور بانوان استانداری، مدیرفرهنگی اجتماعی استانداری، نماینده شورای شهرقم سر کار خانم نیازمند، مسئول سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری و سایر نهادها و فعالان فرهنگی استان تشکیل شد.
شریفی ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن ماه محرم و ایام سوگواری سالار شهیدان و میزبانی قم در مراسم تشییع امام شهید، ظرفیتها و برنامههای فرهنگی تبلیغی جامعه الزهرا سلاماللهعلیها را در دو عرصه ملی و استانی عنوان کرد.
در ادامه، برنامههای مختلف و پیشنهاداتی از سوی مدیران و مسئولان حاضر در خصوص مراسم تشییع امام شهید مطرح شد و جوانب مختلف هر برنامه با در نظر گرفتن اقتضائات حضور بانوان و مهمانان استانی در جهت بهتر برگزارشدن مراسم بررسی و تصویب شد.
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