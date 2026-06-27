به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عارف حیات، خبرنگار روزنامه «دان» ضمن حضور در خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در پیشاور، با حسین چاقمی، وابسته فرهنگی کشورمان دیدار کرد.

این خبرنگار پاکستانی ضمن ابراز همدردی با مردم ایران، خواهان صدور روادید برای سفر به جمهوری اسلامی ایران، شرکت در مراسم تشییع «شهید امت» و تجدید میثاق با مقام معظم رهبری شدند زیرا ارادت ویژه‌ای نسبت به شخصیت و جایگاه ایشان دارند.

عارف حیات اظهار کرد: معمولاً هر کشوری رهبر خود را صرفاً متعلق به همان کشور معرفی می‌کند؛ اما رهبر شهید ایران به گونه‌ای در جهان جاودانه شده است که همه آزادگان، مظلومان و آزادی‌خواهان جهان او را رهبر خود می‌دانند. این رهبر از قالب یک کشور فراتر رفته و به رهبری جهانی تبدیل شده است که همه به او افتخار می‌کنند.

وی: هدف ما تنها حضور در مراسم نیست، بلکه می‌خواهیم صدای مردم ایران و پیام مقاومت و ایستادگی آنها را به افکار عمومی جهان منتقل کنیم. رسانه‌های منطقه و جهان باید از نزدیک با واقعیت‌های رخ‌ داده در ایران آشنا شوند و روایت مردم ایران را بدون واسطه منعکس کنند.

عارف حیات با اشاره به ابعاد انسانی فاجعه مدرسه میناب بیان کردند: این فاجعه در رسانه‌های محلی و حتی در بسیاری از رسانه‌های بین‌المللی، بازتاب شایسته‌ای نداشته و افکار عمومی هنوز آن‌گونه که باید از عمق این ظلم وارد شده بر مردم ایران آگاه نشده‌اند.

وی خواستار فراهم شدن زمینه برای پوشش میدانی و روایت مستقیم آسیب‌ها و زخم‌های ناشی از جنگ 40 ‌روزه شدند و اعلام کردند که قصد دارند واقعیت‌های این جنگ، خسارت‌های انسانی، رنج خانواده‌ها و فشارهایی که بر مردم ایران وارد شده است را به جهانیان منتقل کنند تا مردم دنیا بدانند در این مدت چه رخدادهای تلخی به وقوع پیوسته است.

حسین چاقمی، مسئول خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در پیشاور، اظهار کرد: در برهه‌ای از زمان قرار داریم که بسیاری از کشورها، با وجود مشاهده مظلومیت ایران، واکنش منصفانه‌ای نشان ندادند و صرفاً نظاره‌گر بودند اما مردم و دولت پاکستان با بصیرت و تشخیص درست، در طرف درست تاریخ ایستادند و از ایران حمایت کردند. این صحنه‌ها به روایتگری نیاز دارد و وظیفه خبرنگاران پاکستانی است که این حقایق را برای مردم جهان روایت کنند.

وی افزود: در ایران، از همان ابتدای جنگ نابرابر و ظالمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، پویشی با عنوان "جان فدا" شکل گرفت که جلوه‌ای از حضور و بسیج مردمی و تجلی روح حماسه، ایمان و غیرت ملتی بود که در سخت‌ترین شرایط، با تمام وجود برای دفاع از میهن اسلامی، اسلام و قرآن به میدان آمدند.

چاقمی گفت: در این میان، صدها روایت زیبا، ماندگار و حماسی شکل گرفت، روایت مردمانی از اقشار مختلف، از پیرمردان و نوجوانان گرفته تا زنان، کارگران، پزشکان، دانشجویان و ایرانیان خارج از کشور که هر یک به اندازه توان خود، آمادگی خویش را برای دفاع از وطن اعلام کردند.

شایان ذکر است در این دیدار، کامران علی، خبرنگار «نکته پاکستان» حضور داشت.

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