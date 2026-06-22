به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ایمان عطارزاده، سخنگوی ستاد وداع، تشییع و تدفین امام مجاهد شهید حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، صبح امروز دوشنبه در نشست خبری که در رواق کشوردوست برگزار شد، با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و در آستانه تاسوعا و عاشورای حسینی، سخنان خود را با قرائت تقریظ رهبر شهید انقلاب اسلامی بر کتاب «پنجره‌های تشنه» آغاز کرد.

وی با اشاره به عشق و ارادت رهبر شهید انقلاب به حضرت سیدالشهدا(ع) بخشی از این تقریظ را قرائت کرد که در آن آمده است: «ای شعله فروزان، ای فروغ تابان، ای گرمابخش دل‌های خلایق، تو کیستی با این همه شکوه و جلال، با این شیرینی و دلنشینی، با این هیبت و اقتدار، با این همه لشکر دل به همراه و با غلغله فرشتگان که در کنار موکب تو با آدمیان رقابت می‌کنند...»

عطارزاده در ادامه با بیان اینکه مقدمات برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید از نخستین روزهای پس از شهادت ایشان آغاز شده بود، گفت: در همان روزهای ابتدایی و به‌ویژه در دوران مسئولیت شهید دکتر لاریجانی در شورای عالی امنیت ملی، برنامه‌ریزی‌های اولیه برای برگزاری مراسم تشییع انجام شد و حتی مقدمات اجرایی در مصلای تهران نیز فراهم شده بود، اما به دلیل شرایط جنگی و تجاوز دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی به کشور و با توجه به اولویت حفظ امنیت، سلامت و ایمنی مردم، زمان برگزاری مراسم به تعویق افتاد.

وی افزود: در ادامه نیز چندین بار برای برگزاری مراسم برنامه‌ریزی شد، اما با در نظر گرفتن همه ملاحظات کارشناسی، امنیتی و اجرایی و همچنین ضرورت آمادگی کامل برای پذیرش خیل عظیم علاقه‌مندان داخلی و خارجی، زمان نهایی برگزاری مراسم با لحاظ تمامی شرایط تعیین شد.

«باید برخاست»؛ شعار بدرقه رهبر شهید

سخنگوی ستاد وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید با اشاره به انتخاب عنوان و شعار مراسم اظهار داشت: این مراسم با عنوان «بدرقه آقای شهید ایران» برگزار می‌شود و شعار محوری آن «باید برخاست» است. همچنین نماد اصلی مراسم مشت گره‌کرده انتخاب شده که برگرفته از پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی پس از شهادت رهبر شهید است.

وی تصریح کرد: در فضای بین‌المللی و به‌ویژه در جهان عرب نیز شعار «قوموا لله» به عنوان شعار مراسم در نظر گرفته شده است. «باید برخاست» امتداد همان «قیام لله» است که رهبر معظم انقلاب در چهاردهم خرداد امسال از آن به عنوان زیربنای مکتب امام خمینی(ره) و رهبر شهید یاد کردند.

عطارزاده ادامه داد: «باید برخاست» یعنی خون پاک امام و رهبر شهید ما همچنان جوشان است و اجازه سکون و توقف به هیچ دلداده‌ای نمی‌دهد. این شعار تجدید بیعت با مکتب رهبر شهید و اعلام به جهانیان است که ایمان، عظمت و شجاعت او با قدرت ادامه خواهد یافت.

تشکیل ستاد ملی و استانی برگزاری مراسم

وی با اشاره به ساختار اجرایی مراسم گفت: ستاد ملی برگزاری مراسم با مسئولیت معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شده و کارگروه‌های مختلفی از جمله کارگروه زیربنایی با محوریت وزیر راه و شهرسازی، کارگروه انتظامی و امنیتی با محوریت وزیر کشور، کارگروه بین‌الملل با محوریت وزیر امور خارجه و کارگروه فرهنگ و رسانه با محوریت دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب اسلامی فعالیت می‌کنند.

وی افزود: دبیری ستاد ملی بر عهده قائم مقام وزیر کشور است و در کنار آن کمیته‌های تخصصی مختلفی برای هماهنگی‌های اجرایی شکل گرفته‌اند. همچنین مسئولیت اجرای مراسم در استان‌های تهران، قم و مشهد به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی واگذار شده و ستادهای استانی نیز با محوریت استانداران تشکیل شده‌اند.

عطارزاده با بیان مراسم رسمی تشییع رهبر شهید با عنوان «آقای شهید ایران» و با شعار «باید برخاست» از روز شنبه ۱۳ تیرماه خواهد بود، خاطرنشان کرد: مراسم وداع با پیکر مطهر رهبر شهید به مدت ۲ روز در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) تهران برپا خواهد بود.

سخنگوی ستاد مراسم با اشاره به برگزاری مراسم اصلی تشییع در روز دوشنبه ۱۵ تیرماه در تهران، بر لزوم آمادگی برای حضور میلیونی مردم تأکید کرد و گفت: با توجه به حجم بی‌نظیر جمعیت، مسیرهای متعددی بررسی شده و جزئیات مسیر تشییع، به‌زودی از طریق رسانه‌ها اطلاع‌رسانی می‌شود.

وی افزود: روز سه‌شنبه ۱۶ تیرماه، پیکر مطهر رهبر شهید و ۴ عضو خانواده ایشان جهت ادای احترام حوزه‌های علمیه و مردم متدین قم، به این شهر مقدس منتقل شده و مراسم تشییع در قم برگزار خواهد شد.

عطارزاده با اشاره به درخواست‌های گسترده مردم، علما، مراجع، قبایل و شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی عراق تصریح کرد: روز چهارشنبه ۱۷ تیرماه، مراسم تشییع در کربلا و نجف برگزار خواهد شد و جزئیات این مراسم توسط مسوولین کشور عراق صورت خواهد گرفت.

سخنگوی ستاد، مهم‌ترین بخش برنامه را روز پنج‌شنبه ۱۸ تیرماه اعلام کرد و گفت: در این روز که مصادف با سالروز شهادت امام سجاد علیه‌السلام است، مراسم تشییع در مشهد مقدس برگزار شده و پیکرهای مطهر رهبر شهید و همراهانش دکتر مصباح‌الهدی باقری (داماد رهبر شهید)، شهیده بشری حسینی خامنه‌ای (دختر مکرمه رهبر شهید)، شهیده زهرا حدادعادل (عروس رهبر انقلاب) و شهیده زهرا محمدی گلپایگانی (نوه رهبر شهید) در جوار بارگاه ملکوتی حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) به خاک سپرده خواهند شد.

مردم؛ صاحبان اصلی مراسم

سخنگوی ستاد وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید تأکید کرد: همه ظرفیت‌های کشور اعم از دستگاه‌های دولتی، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح و مجموعه‌های مردمی برای برگزاری این مراسم بسیج شده‌اند، اما با توجه به برآوردهای انجام‌شده، میزان تمایل مردم برای حضور در این مراسم قابل مقایسه با هیچ رویداد و مناسبت دیگری در تاریخ معاصر کشور نیست.

وی تصریح کرد: صاحبان اصلی این عزا خود مردم هستند و در کنار تلاش‌های رسمی، نقش‌آفرینی و حضور مردم پایه و اساس همه برنامه‌ریزی‌هاست.

عطارزاده با اشاره به شکل‌گیری پویش‌های مردمی همچون «هر خانه یک موکب» گفت: مردم عزیز ایران از هفته‌ها قبل به‌صورت خودجوش برای میزبانی از عزاداران رهبر شهید اعلام آمادگی کرده‌اند. در اختیار گذاشتن منازل، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا، تهیه غذای ساده، مشارکت در خدمات‌رسانی، انتظامات و اسکان زائران، بخشی از جلوه‌های این حضور مردمی است.

وی خاطرنشان کرد: این سطح از مشارکت و آمادگی مردمی نشان می‌دهد که مراسم بدرقه رهبر شهید صرفاً یک برنامه رسمی نیست، بلکه تجلی پیوند عمیق مردم با مکتب، آرمان‌ها و شخصیت رهبر شهید انقلاب اسلامی است.

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