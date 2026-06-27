به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت امور خارجه ایران با محکوم کردن حمله اخیر آمریکا به خاک این کشور، آن را نقض آشکار تفاهم‌نامه پایان جنگ دانست و تأکید کرد جمهوری اسلامی بر اساس ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، حق دفاع از حاکمیت، امنیت و منافع ملی خود را محفوظ می‌داند. این وزارتخانه همچنین اعلام کرد نیروهای مسلح ایران در پاسخ به این حمله، اهداف مرتبط با نیروهای آمریکایی را هدف قرار داده‌اند و از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس خواست به اصول حسن همجواری و حقوق بین‌الملل پایبند باشند.

ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، نیز با تأکید بر آمادگی کامل ایران برای مقابله با هرگونه نقض تعهدات، اعلام کرد هر اقدام مغایر با تفاهم‌نامه یا تهدیدکننده امنیت کشور با واکنشی قاطع روبه‌رو خواهد شد. وی همچنین تصریح کرد مدیریت تنگه هرمز در چارچوب حاکمیت ایران انجام می‌شود و تمامی شناورها باید قوانین و دستورالعمل‌های تعیین‌شده را رعایت کنند.

از سوی دیگر، محسن رضایی، فرمانده پیشین سپاه پاسداران، هشدار داد در صورت آغاز هرگونه جنگ جدید، آمریکا و رژیم صهیونیستی با خسارت‌های سنگین انسانی مواجه خواهند شد و این نبرد «مانند جنگ چهل‌روزه» نخواهد بود، زیرا ایران با توانمندی‌های جدید وارد میدان خواهد شد.

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